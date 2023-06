"¿Traidores en la Corte?", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

No llama a la unidad, llama a la transformación. Y de ahí, todo.

Florestán.

Andrés Manuel López Obrador tiene como tema recurrente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, siempre al servicio de los presidentes, subordinación que existió a lo largo del priato en el siglo pasado, hasta la reforma de Zedillo de diciembre de 1994.

A partir de entonces terminó la supeditación y ese tribunal constitucional asumió su total independencia que ha mantenido hasta ahora cuando lucha por seguir así, porque el Presidente opera para que vuelva a ser un apéndice del Ejecutivo, estar a sus órdenes.

Esto lo ha reiterado al develar su proyecto de colocar cuatro ministros a su servicio para constitucionalizar todas sus reformas.

Ayer lo volvió a confesar cuando repitió que dos de los que propuso lo traicionaron, como ya había dicho, refiriéndose a Juan Luis González Alcántara Carrancá y a Margarita Ríos-Farjat, ésta a la renuncia inducida por él de Eduardo Medina Mora, y con Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, más el agregado de Arturo Zaldívar, tener los votos necesarios. Pero como ahora dice que los dos primeros no siguieron su línea y fueron a acomodarse al bloque conservador alegando que son independientes, reiteró su propósito de cambiar la Constitución, reformar la Corte y elegir a sus integrantes por el voto popular para lo que necesita contar con mayoría calificada en el Congreso, que hoy no tiene, y hacer todos sus cambios en el último mes de gobierno, septiembre de 2024, para lo que ahora promueve desde las mañaneras su Plan C: votar en línea con su candidato presidencial para contar con ella.

Hoy, López Obrador piensa como en los tiempos de la presidencia imperial: los ministros a sus órdenes. De lo contrario, son unos traidores por cumplir con lo que él trata de violar: la Constitución.

Por lo menos en esto es transparente.

RETALES

1.- DINAMARCA. En estos tiempos estelares de la 4-T se premia el fracaso y la ineficiencia. Es el caso del arqueólogo Juan Ferrer, que en tres años acabó con el Insabi y lo ascienden a una subsecretaría de Salud. Allí reforzará la ineficiencia de Hugo López-Gatell y compañía. Como en los países nórdicos;

2.- RELEVO. La llegada a Gobernación de Luisa María Alcalde se ha leído como un adelanto de Claudia Sheinbaum, que tiene en ella a uno de sus principales respaldos del lopezobradorismo y también como una antesala para el Gobierno de la Ciudad de México y, su relevo, el cercanísimo Marath Bolaños López; y

3.- CIRO. Un juez negó a la Fiscalía de la Ciudad de México la solicitud de ampliar otros dos meses la investigación por el atentado contra el querido Ciro Gómez Leyva, el pasado 15 de diciembre y le ordenó cerrarla en quince días. ¿Por qué esa Fiscalía no avanza en esta investigación? Seguimos sin saber quién, por qué y para qué quiso matar a Ciro, autor intelectual y móvil.

Nos venos mañana, pero en privado.