"Sólo muerto lo callarían. Ayer lo mataron", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Si, se ha convertido en la nueva fuente del Derecho, el suyo.

Florestán.

En la entrevista que le hice a Hipólito Mora, el pasado 28 de noviembre, me reiteró lo que siempre me había dicho: "sólo muerto me callarán".

Ayer lo mataron.

Mora se dio a conocer a nivel nacional hace unos doce años cuando ante el desbordamiento del crimen organizado en Michoacán y la ausencia de la autoridad local y federal, formó el primer grupo de autodefensas, lugareños de la Tierra Caliente a los que organizó y, armados, se declararon como una organización civil ante los embates del crimen organizado.

Pasaron los años, los gobiernos, Calderón, Peña Nieto y ahora López Obrador y ese estado siguió dominado por el crimen y la violencia existiendo en zonas donde son territorio narco.

Con Mora hablé varias veces. La penúltima, le decía, el 28 de noviembre, tras un atentado donde le mataron dos escoltas y luego el 4 de marzo que sobrevivió a otro atentado. Bragado que era, una y otra vez me reiteró que sólo muerto lo callarían, que no le temía a la muerte y que tenía "muchos huevos".

Ayer en La Ruana lo mataron a tiros, lo mismo que a sus tres escoltas.

Esa es la fuerza y dominio del crimen organizado, indemne que ha sido, al contrario, fortalecido por la ausencia de una política federal que el presidente López Obrador ha limitado a la frase de "abrazos y no balazos" y que cuando el miércoles le plantearon en la mañanera la crisis de los 16 secuestrados en Chiapas, salió con la ocurrencia, que ayer corrigió, de que hablaría con sus padres y abuelos, para luego presentar un "amlito" de peluche y se fue a desayunar.

Y por eso en lo que va de su gobierno, al día de ayer, han matado a 159 mil 112 personas y las que faltan de aquí a octubre de 2024.

Que sigan los abrazos, y seguirán los muertos.

RETALES

1.- REGRESO. Juan Ramón de la Fuente me dijo ayer que en la tercera semana de septiembre, que inicia la asamblea de la ONU, en donde es el representante permanente, volverá a México a tomar su plaza de maestro emérito de la UNAM, de la que tiene licencia sin sueldo. Es interesante ver que su regreso será posterior a que tanto la oposición como Morena hayan definido sus respectivos candidatos presidenciales;

2.- SIMULACIÓN. El INE declaró que las campañas de los precandidatos de Morena no son tales ni ellos precandidatos y que pueden seguir. Así la autoridad electoral se suma a la simulación ilegal de partidos y se niega a llamar pato al que tiene plumas de pato, patas de pato y grazna como pato. Que es un ganso, concluyeron; y

3.- COMITÉ. En este escenario de simulación, la oposición dio a conocer al comité organizador que regirá su proceso para elegir a su candidato presidencial. Está formado por siete exconsejeros del Instituto y seis representantes partidistas. En este escenario, Claudia Ruiz Massieu se borró ayer de su lista de presidenciables.

Nos vemos el martes, pero en privado.