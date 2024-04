"Sí, es la violencia, pendejos", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Estamos llegando al punto donde lo peor es igual a lo mejor.

Florestán.

Desde que perdió la Presidencia en las elecciones de julio de 2006 y tras el inicio de la declaración de guerra de Felipe Calderón al crimen organizado, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un evangelista declarando durante doce años que de no haber sido por aquel fraude, él habría resuelto ese problema sin las decenas de miles de muertos de sus hoy antecesores.

Desde que se levanta esa estadística oficial, en el sexenio de Carlos Salinas (1988-94), los homicidios dolosos sumaron 76 mil 767; con Ernesto Zedillo (1994- 2000), 80 mil 671; con Vicente Fox (2000-06), 60 mil 280; con Calderón (2006-12), 120 mil 463; Enrique Peña Nieto (2012-18), 156 mil 66 y al día de ayer en los cinco años cuatro meses de López Obrador alcanzaron 183 mil 279, calculando una proyección de 200 mil al terminar su gestión el 30 de septiembre.

Es decir, su gobierno ha sido el más violento de los que le antecedieron y eso es algo que, con las desapariciones, que en su gestión alcanzan una de cada dos de las 102 mil registradas desde 1984, no tolera, no digiere, no quiere reconocer.

A esto hay que añadir el agravante de sus promesas incumplidas como candidato, presidente electo y constitucional de acabar con la violencia con su solo arribo a la Presidencia, de reducirlos a la mitad, ya en su palacio.

Y no. Nada, la violencia es hoy su mayor adeudo social, político y moral.

Su motor ha sido la impunidad y el empoderamiento del crimen organizado en presencia, fuerza, capacidad de fuego, extensión territorial y mando político, lo que se niega a reconocer, a mencionar.

Pero por más que diga lo contrario o trate de negar, ahí están los muertos de testigos: más de 183 mil al día de ayer y sumando.

Les digo, es la violencia, pendejos.

RETALES

1.- RECORTE. En el afán de que Dos Bocas empiece a refinar en este gobierno, Pemex recortará de 989 mil a 553 mil barriles diarios la exportación de crudo porque no hay suficiente producción para los dos frentes: lo exportan o lo refinan, con lo que dejará de ingresar mil millones de dólares al año, 34 millones al día;

2.- FALLA. El Tren Maya tiene una serie de problemas por la falta de planeación que inició con el presupuesto que en 2019 se informó sería de 150 mil millones de pesos y datos de Hacienda del año pasado ya lo colocaban por encima de los 550 mil millones. De ahí, derive usted lo que quiera a partir de que no hay modo de hacerlo rentable en menos treinta años, de lograrlo entonces, claro; y

3.- HORARIO. No cabe duda que Samuel García está cavando dos tumbas electorales: la federal del 2 de junio y la de su esposa Mariana a la Alcaldía de Monterrey. Es delirante el anuncio de que será gobernador de las 9:00 a las 17:00 horas para dedicar el resto del día a las campañas, lo que anuncia un delito electoral.

Nos vemos mañana, pero en privado.