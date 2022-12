"¿#SeráClaudia?", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Si de verdad quieren trasformar, tienen que empezar por ellos mismos.

Florestán

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno y la más leal escudera del presidente Andrés Manuel López Obrador me dijo ayer que sí, que va por la Presidencia de la República.

Quien fuera su secretaria del Medio Ambiente en el entonces Distrito Federal, 2000-05, me aseguró que estaba lista para cruzar la calle e instalarse en Palacio Nacional, donde residiría.

Y me aseguró que al ganar, cumpliría la misión de consolidar la transformación iniciada por él, la cuarta, vía su programa del humanismo mexicano, que anunció el día 27.

Tras afirmar que tiene una buena relación con los otros aspirantes, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, anunció que claro que participará en la encuesta que se llevará a cabo por agosto, para definir quién será el candidato o candidata de Morena.

Cuando le pregunté sobre los debates entre los aspirantes de Morena propuesta la víspera por Ebrard, dijo estar de acuerdo, pero no en dejar el cargo a más tardar en febrero; que eso tendría que ser después de la encuesta, y en cuanto a las fechas de los debates, me dijo: No veo por qué comer ansias, ¡qué necesidad!

Ya luego contestó que no se subiría al avión presidencial ni a ningún otro oficial, que viajaría como López Obrador, que no se mudaría a Los Pinos, que aún no sabe si hará mañaneras como él.

En fin, que para los suyos, #EsClaudia, vamos a ver si lo es para el Presidente, para sus competidores y, en su caso, para los electores.

RETALES

1. ENDOSO.- El Presidente se negó ayer a darle a Xóchitl Gálvez derecho de réplica en la mañanera y, entre otros, me la endosó a mí, para que vaya a engañar a otra parte y le respondo, que no me endose a entrevistados, que le ordene a su empleado Villamil que tiene todos los medios del gobierno. Dijo que no le tengo amor al pueblo y que por mí, y otros conductores, no existirían sus programas de bienestar. Presidente, no produzca ni aventure. Recíbala usted, que yo, no;

2. REFORMA.- Como no transitó la reforma político-electoral constitucional, López Obrador se adelantó y a través de Adán Augusto López Hernández, mandó a los diputados su proyecto, muy acotado, dijo, que busca reducir al INE a través del presupuesto, lo que puede hacer con su mayoría simple. Pero la madre de todas las reformas, ya no: y

3. DESLINDE.- El senador de Morena, José Narro, se deslindó de la desaparición de dos elementos de la Marina en marzo, que le habría comisionado la alcaldesa de Acapulco para que lo custodiaran de regreso a la ciudad de México. Me dijo que nunca los vio. Y que la foto con un sujeto, también desaparecido, “El Jerry”, fue en una comida con Américo Villarreal, que no lo conoce y que es ajeno. El punto, digo yo, es el silencio generalizado ante la desaparición de dos marinos desde hace nueve meses. ¿Por?

Nos vemos mañana, pero en privado.