El presidente López Obrador confirmó ayer que es él quien decide cuándo se iza la Bandera monumental de la Plaza de la Constitución, lo que siempre había endosado a otros factores como el respeto al lábaro patrio o el blindaje a su palacio.

Cuando estamos a 133 días del fin de su gobierno, el 30 de septiembre, en la mañanera declaró que sí, que se va a izar la Bandera hoy, mañana, el domingo y siempre porque, a diferencia de lo que le dije ayer aquí, es de todos, es la enseña patria, no de un movimiento, no de una persona, así que, a diferencia de todas las veces que lo negó, ahora sí va a ondear en la Plaza de la Constitución, como si fuera una gracia, una merced presidencial, como entiende ese cargo que ignora la vertiente de mandatario por el de jefe.

Sobre los motivos de izar la Bandera a su antojo, apuntó el riesgo de que le faltaran el respeto, lo que es un falso escenario, porque al izarla a las 6:00 de la mañana la plaza está desierta y al arriarla a las 6:00 de la tarde, nunca ha habido una injuria, al contrario, es una ceremonia que congrega a cientos de personas que la saludan con respeto y despiden con aplausos cuando la guardia de honor militar la retira y la lleva marcialmente al palacio por la puerta central.

Eso es lo que he sostenido siempre, que el Presidente no quiere que en las manifestaciones que no sean a su favor, madres, mujeres, estudiantes, oposición, ondee en la monumental asta bandera.

Ayer lo dejó claro al tiempo que defendió el blindaje de su palacio diciendo que es para evitar que extremistas entren a incendiarlo, lo que es delirante.

Así que en el ocaso de su gobierno garantizó lo que por años regateó: el uso personal de la Bandera monumental de México y de todos los mexicanos.

Se levanta en el asta mi bandera… Es mi bandera la enseña nacional… no suya.

RETALES

1.- PLAZA. Estaba claro que el plantón de la CNTE en el Zócalo era para bloquear la concentración el domingo en apoyo de Xóchitl Gálvez, que ahora necesita un plan B para evitar la confrontación con los militantes de esa organización;

2.- VISITA. La canciller Alicia Bárcena dijo que visitó el Centro de Registro de la Comisión de Refugiados en Tapachula y que desde allí impulsamos una frontera sur ejemplar. No sé qué visitó Bárcena pues si algo es un desastre humanitario, es esa zona fronteriza dominada por el hacinamiento, la corrupción, la violación de los derechos humanos y el control del crimen organizado; y

3.- OBISPO. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, desmintió la ruin versión del Gobierno de Morelos sobre el caso del obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel y sostuvo que sí fue un secuestro y que emplazó al almirante comisionado de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, a que ratifique su acusación.

