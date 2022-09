"Rompiendo lo que queda de oposición", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Hay victorias que derrotan.

Florestán.

He sostenido que serán los restos de la oposición los que en 2024 garanticen al presidente López Obrador la continuidad que quiere a su proyecto de la cuarta transformación al darle el triunfo que necesita a quien sea su candidato(a) presidencial.

Parecía inalcanzable que los despojos de los partidos opositores pudieran facilitarle aún más esa tarea, pero son unos genios y lo están logrando. ¿El autor? Alejandro Moreno, presidente del PRI en funciones de salvar el pellejo.

En su afán de evitar lo que desde el Gobierno le advirtieron que era inevitable, se sacó del bolsillo una iniciativa para que Ejército y Marina permanezcan en funciones de seguridad pública en la Guardia Nacional hasta 2028, contra el plazo constitucional de 2024, lo que Moreno asumió como partido y bancada.

Esto llevó a Miguel Ángel Osorio Chong a acusarlo de fracturar al partido por tomar decisiones unilaterales, quitar funciones al priismo local, centralizarlas, meter a sólo sus cercanos y a los que les rinden pleitesía. Y sí, afirmó, hay fractura con mucha militancia que reclama espacios, oportunidades y hoy es sólo la circunstancia del propio presidente del partido.

El mismo coordinador anunció que su bancada votará contra esta iniciativa de Moreno cuando llegue al Senado, que ratificará su rol en el bloque de contención y que no pasará como reforma constitucional, es decir, se deslindó de su dirigente y de su iniciativa.

En estas condiciones, el PAN y el PRD suspendieron, dijeron que temporalmente, la alianza electoral y legislativa.

Así, pues, la oposición en los tiempos de entrega de Alejandro Moreno y de avance del proyecto de López Obrador en las presidenciales de 2024.

RETALES

1.- ENCUENTRO. Pues ningún senador de Morena levantó siquiera la ceja, al contrario, todo fue más que cordialidad, en el encuentro que tuvieron con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Hasta bromeó a Ricardo Monreal al decirle que era su compañero rebelde, algunas veces, y que los tabasqueños no hacen berrinche, los zacatecanos sí. Les pidió unidad y votar juntos la Guardia Nacional;

2.- RELEVO. Jorge Arganis pidió ayer licencia como titular de la SICT para atenderse un problema de salud. Arganis, de 79 años, entró al relevo de Javier Jiménez Espriú, quien en 2020, a los 83 renunció al cargo. Fue significativo que el mismo López Hernández fuera a darle posesión al itamita Jorge Nuño Lara, como encargado del despacho; y

3.- MAGOS. El ahuehuete de Reforma se ha convertido en un caso para Claudia Sheinbaum y es que no prende en la glorieta que siempre fue de una palmera. Y ya no saben qué decir. Lo último fue de su titular del Medio Ambiente, Marina Robles, quien declaró "no soy maga para saber si se salva o no". Así, los momentos estelares de la 4-T.

Nos vemos mañana, pero en privado.