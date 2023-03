"Reduciendo al general Cárdenas", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El rencor asfixia, amarga, ciega y rebasa. Sobre todo, desde el ejercicio de poder.

Florestán

Tras la marcha multitudinaria de quienes López Obrador llama sus adversarios, el 26 de febrero contra su reforma electoral, echó a andar su maquinaria del bienestar para su contramarcha aprovechando el aniversario 85 de la expropiación petrolera.

Y cuando la atención en el mitin estaba en la exaltación de la efeméride, la redujo, primero, a su nacionalización del litio, que por ser un mineral ya lo estaba constitucionalmente, pero le quiso sacar raja, como dice, en su afán de equipararse a Lázaro Cárdenas y colocarse a su altura como cuando eleva su declarada cuarta transformación al nivel de la Independencia, la Reforma, la Democracia y Revolución. Es decir, los cuatro personajes de la historia son Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero y él.

Ni siquiera Cárdenas al que redujo ese sábado en la plaza, al manejo de su sucesión presidencial, para hablar de la suya y a decidir, dijo, entre un moderado, Manuel Ávila Camacho y un radical como el también general Francisco Múgica, con el que aseguró que tenía más afinidad ideológica y le garantizaba una mayor certeza de continuidad y profundizar su política social y nacionalista.

Es decir, para él, Cárdenas se equivocó al no elegir como sucesor a un radical que afianzara su programa de gobierno, como quiere que el suyo le asegure su 4-T a partir del 1 de octubre de 2024 y sí a un moderado.

La pregunta para mí se reduce a ¿quién es su Múgica y quién su Ávila Camacho?

Lo será quien crea que le que garantice la continuidad de su 4-T, como ha reiterado.

Ahora, ¿quién cree usted que se la asegure?

RETALES

1.- DISTANCIA. Cuando el Presidente colocó públicamente a Cuauhtémoc Cárdenas como su adversario, algo hasta hace poco impensable y que retrata su actual momento, su hijo, Lázaro, tomó la decisión de dejar su Coordinación de Asesores, por respeto al padre y a sí mismo. Tras esto, López Obrador declaró que le seguiría ayudando en asuntos de gobierno y en el tema de la contratación de los médicos cubanos, porque su esposa es de Cuba, lo que Lázaro rechazó. Su alejamiento con él es total;

2.- GOLPE. Finalmente Alejandro Moreno dio el golpe y obligó la salida de Miguel Osorio de la coordinación de los senadores del PRI por apenas siete votos contra seis. Su ariete fue Manuel Añorve, quien apenas anoche defendía la ilegal extensión de su dirigencia en el partido. Osorio me dijo que no se va del PRI ni deja la bancada, para que no lo expulsen;

3.- RESPUESTA. La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, respondió a la grosera y cotidiana ofensiva mañanera. Dijo que, si no se conocen las atribuciones y límites de las instituciones, no habrá contrapeso; y si no se conoce el valor de las leyes para impartir justicia, no se podrán impedir las arbitrariedades del poder. Es decir, del Ejecutivo.

Nos vemos el martes, pero en privado.