"Recuperando la categoría (sólo la aérea)", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

El paso del tiempo, de los años, no se lamenta, se celebra. ¡Se celebra la vida!

Florestán.

El 25 de mayo de 2021, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) rebajó la seguridad aérea del Gobierno de México de categoría uno a dos tras una auditoría que arrojó el incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad establecidos por esa organización.

De inmediato, el gobierno de la 4-T salió a responder que en cinco meses la recuperaría y el Presidente a descalificar los intereses del Gobierno de Estados Unidos y, así, se metió en una larga y a veces locuaz perorata.

¿Por qué dijo que en cinco meses volvería a la categoría uno? Porque en el cuarto año de gobierno de Felipe Calderón también hubo una degradación que recuperó en menos de cinco meses.

Pero no, pasó el tiempo, semanas, meses, años y nada.

En mayo se cumplieron dos años degradados hasta que hace unos días el presidente López Obrador anunció que esta semana ya, que Alicia Bárcena le había pasado el mensaje del Secretario de Transportes de Estados Unidos, que ya. Esto lo confirmó el embajador Ken Salazar y así quedamos a la espera de que de hoy a mañana Washington haga el anuncio oficial.

Con esto comenzará la recuperación de la industria aérea mexicana que en estos dos años y cuatro meses, por la degradación, no pudo crear una sola nueva ruta a Estados Unidos, la joya de la aviación comercial, pero las aerolíneas estadunidenses sí, lo que les permitió duplicar su número de vuelos EUA-México-EUA, tráfico en vuelos y en pasajeros, en detrimento de las nacionales, que ahora se podrán empezar a recuperar.

Vamos a ver qué pasa esta semana y qué dice YSQ, que no tiene idea de lo que es la industria aérea.

RETALES

1.- RECORTES. Aunque hoy termina el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México, le recortaron un día, dará su último grito mañana en palacio de gobierno. Él cedió en recortar un día y la maestra en dejarle la ceremonia de hoy. López Obrador estará allá inaugurando la mitad del tren México-Toluca y en la toma de protesta de la Gobernadora;

2.- CRIMINAL. El comunicado de Morena exigiendo la demolición del domicilio de Xóchitl Gálvez hace pública su dirección privada, lo que es criminal en estos tiempos de violencia desenfrenada. El partido oficial y el mismo López Obrador siguen montados en promover su candidatura. ¿Y si le llegara a suceder algo a Gálvez en su casa?; y

3.- CELEBRACIÓN. El Presidente se equivoca: no son las fiestas de independencia, ni son suyas. Son conmemoraciones históricas de todos los mexicanos. Lo apunto porque ayer anunció que no invitará a estas ceremonias a los ministros de la Corte por neoliberales y no representar al pueblo. Por lo pronto ayer no los convocó a la ceremonia de los Niños Héroes. Y tampoco a la presidenta del Congreso, Marcela Guerra, por ser priista. Las fiestas, como todo, ya son suyas.

Nos vemos mañana, pero en privado.