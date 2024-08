"¿Quién embarcó al Presidente?", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Para él, eso de las pruebas es un asunto sólo de los demás.

Florestán

El miércoles por la noche, Javier Corral, inminente senador morenista, cenaba en un restaurante de la Condesa, cuando tres agentes y el subfiscal anticorrupción de Chihuahua, se presentaron con una orden de aprehensión por los delitos de robo de 98 millones de pesos durante su gestión como gobernador de esta entidad, en 2021.

Corral hizo una serie de llamadas y en un instante llegaron al lugar medio centenar de agentes, de civil, otros con uniforme táctico y armas largas para impedir su detención que tenía respaldo judicial. Con ellos, también arribó el mismísimo encargado de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien impidió que se hiciera efectiva la orden de aprehensión diciendo que no se había aprobado el acuerdo de colaboración entre las dos instancias.

Le dijeron que sí, y le mostraron el oficio firmado por la misma fiscalía, y les respondió que ya no, que mejor lo fueran a hablar en sus oficinas y marcharon en convoy, Corral en la camioneta del titular de la fiscalía, y al llegar al búnquer, les dijeron que subieran al cuarto piso y allí permanecieron hasta las nueve de la mañana sin que jamás aparecieran Lara ni Corral.

En la mañanera, López Obrador se clavó o lo clavaron: Dijo que el operativo se había hecho sin informar ni decirle nada a la procuraduría (sic) de la Ciudad de México, que ese fue el informe que le dieron en la mañana. Y justificó: No pueden llevar a cabo la orden de aprehensión sin llevar a cabo un procedimiento de colaboración con la fiscalía, la procuraduría, Eso es lo que sucedió.

Y no, presidente, no fue eso lo que sucedió. A decir del fiscal anticorrupción de Chihuahua, la fiscalía si firmó y autorizó el acuerdo de colaboración, que mostró, y procedía la orden de aprehensión que el encargado de la fiscalía impidió personalmente. Así que quien le reportó a usted que no había acuerdo, le engañó, le tomó el pelo, lo expuso y lo clavó con una falsa versión de los hechos que usted hizo suya.

RETALES

1. DESPARECIDO.- Con Corral, desapareció también el mismo Ulises Lara. Ayer lo busqué hasta las dos y media de la tarde para que diera su versión, y aunque su celular daba por leído el mensaje nunca respondió. Es decir, no solo se evaporó Corral, también él. Se buscan:

2. ELECTA.- El Tribunal Electoral confirmó a Claudia Sheinbaum como primera presidenta en la historia de México. Y en las actuales circunstancias de enfrentamiento asistió el pleno de la Corte, encabezado por su presidenta Norma Piña; y

3. RESPALDO.- Y en eso de respaldar a todos los suyos, el presidente apoyó a Ana Gabriela Guevara tras criticar los resultados en París y a los atletas, y decir que todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. Amén, se escuchó por allí.

Nos vemos el martes, pero en privado.