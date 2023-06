"¡Que ni se le ocurra…!", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Amar no es cortarles las alas, amar es dejar que vuelen.



Florestán.

A decir de Santiago Creel y de Enrique de la Madrid, los precandidatos más representativos del panismo y del priismo, respectivamente, ayer fue un día histórico porque sus partidos, coincidieron, se abrieron a la sociedad para elegir a su candidato presidencial.

Estas declaraciones surgieron después de que el presidente López Obrador sin que supiera cómo se iba a desarrollar el proceso opositor, lo descalificó en la mañanera diciendo que era "pura faramalla para el regreso de los corruptos al poder" y que en tres días, este jueves, adelantaría el nombre de su candidato.

Sobre esto hablé con De la Madrid y con Creel. El primero le respondió diciendo que "faramalla es la farsa en Morena y que mejor nos diga en tres días quién va a ser su candidato y que no se preocupe de nuestro método de selección porque el suyo es una farsa, es el dedazo. La única encuesta que importa es la suya", remató.

En esto coincidió Creel quien dijo que López Obrador está enojado por la formación de algo que no quería, el frente opositor. "Él es una contradicción, va a la antigua, al dedazo, donde sólo había un destapador".

Cuando le referí la sentencia recurrente de que la oposición está moralmente derrotada y que sólo ha reconocido dos resultados electorales, cuando ganó el entonces Distrito Federal en 2000 y cuando la Presidencia, en 2018, elevó el tono y advirtió:

"¡Que se atreva, nada más que se atreva a desconocer los resultados electorales y se va a topar con muchos de nosotros que no nos vamos a dejar! ¡Nada más faltaba que se atreva a cruzar esa raya porque aquí se va a armar y él se va a arrepentir! ¡Con eso no se juega!".

Tengo claro que el país está preparado para aceptar su triunfo electoral en 2024, pero no sé si lo estaría para el desconocimiento de una eventual victoria de la oposición.

RETALES

1.- SENSIBLES. Cuando ayer entrevisté a Jesús Zambrano, presidente del PRD, tras el acuerdo opositor y le dije que cómo complicaban las cosas con el registro de los ciudadanos que quieran participar en elección del candidato, me reprochó, "¡es que no les gusta nada!". No cabe duda que eso es contagioso;

2.- DEFENSA. El Presidente volvió a hacer la defensa de su método para nominar a su candidato presidencial. Repitió que no están haciendo precampaña y que además no los puede sancionar el INE porque aún no se abre el periodo electoral. La pregunta es, si aún no se abre ese periodo, ¿por qué los suyos están en precampaña?; y

3.- FRACASO. El Ejecutivo reconoció que como la exención del impuesto a la importación del maíz blanco no sirvió para bajar el precio, había impuesto un arancel de 50% y que las tortillerías, por acuerdo presidencial, sólo usarán maíz blanco y no transgénico. A ver cómo impacta el precio de las tortillas en plena temporada electoral.

Nos vemos mañana, pero en privado.