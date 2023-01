"Que muerde la mano y lame la bota", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

En su cortedad, confunden la línea de salida con la de llegada.

Florestán

Ricardo Mejía, recién candidato del PT al gobierno de Coahuila, llamó corrupto a Mario Delgado y éste le respondió que muerde la mano a quien le dio de comer, el presidente López Obrador y lame las botas de quienes lo patean, los Moreira.

El ex subsecretario pasó de recibir, el 15 de diciembre, todos los elogios presidenciales, "un funcionario confiable, responsable, maduro, amigo y representante personal", al reproche, el lunes pasado, al que se fue de su gobierno "sin darme ni el adiós".

En menos de un mes, Mejía operó en secreto con el PT para conseguir su candidatura al gobierno de Coahuila, rompiendo la coalición oficialista, facilitando el triunfo del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD para las elecciones del 4 de junio y enfrentándose al morenismo que personificó en Delgado.

Le dijo que "él es quien muerde la mano a los coahuilenses, a los morenistas, un ingrato, sin moral y que se verán las caras electoralmente".

En su turno, Delgado respondió que Mejía aceptó todas las condiciones del proceso interno de Morena, la encuesta y el respeto a los resultados, que así lo firmó pero que el mismo 12 de diciembre, al saberse derrotado, lo desconoció, rompió e inició la campaña en su contra y le dejó caer: "¿Qué credibilidad puede tener un hombre que no tiene palabra, que no respeta ni lo que firma, que muerde la mano que le da de comer y lame la bota que lo patea?".

Y ahí quedó la ruptura, enfrentamiento y antecedente que, insisto, podría repetirse en la madre de todas las encuestas, la presidencial de Morena, en el verano próximo.

RETALES

1.- RESPUESTA. El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, se refirió ayer a la advertencia presidencial de que "no sigan manchando el nombre de nuestra universidad" con el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Dijo que tiene derecho a expresar cómo interpreta los oficios que le envía la universidad pero no se da en un marco de enfrentamiento; que la universidad no puede anular el título y aceptó que la SEP tampoco. Y que una reforma no podría aplicarla en forma retroactiva;

2.- PROTOCOLO. Menuda ceremonia la que organizó el secretario Luis Cresencio Sandoval para la toma de protesta al general de brigada en retiro, David Córdova Campos, como nuevo comandante de la Guardia Nacional: con todos los honores y protocolos militares y los integrantes del gabinete de seguridad que llegaron en helicóptero por el bloqueo de jóvenes sin la Beca del Bienestar prometida; y

3.- AGONÍA. Pilotos de Aeromar llevaron hasta el 12 de mayo el emplazamiento a huelga que tenía que estallar anoche. La crisis en la aerolínea es dramática. Los adeudos, según ASPA, superan los seis mil millones de pesos. El AIFA sería su salvación. Para allá mandó anoche el Presidente todos los vuelos de carga.

Nos vemos mañana, pero en privado.