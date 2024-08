"Primero los ricos, sólo los cinco más ricos", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Son de los que confunden urgente con importante.

Florestán

La bandera de López Obrador durante 18 años y ya en la presidencia, fue la de primero los pobres, pero haciéndole siempre un espacio de influencia a los ricos, a los más ricos, sus preferidos, que incluso agrupó en un hoy fracasado consejo asesor.

Así cuando en los últimos cuarenta días de gobierno está atrapado en lo que nunca previó, la detención y mensajes de ‘El Mayo’ Zambada, que ha puesto a temblar a su gobierno, no por lo que dijo, si no por lo que dirá, lo está también con lo que no vio venir: el paro del Poder Judicial de la Federación, más de 56 mil trabajadores por su reforma a ese, uno de los tres poderes de la Unión.

Fue un error de cálculo a partir de la fuerza con la que llegaba al final de su gobierno, como el más fuerte de todos sus antecesores.

Y por eso, ante el paro nacional del Poder Judicial, que no huelga, como erróneamente repitió ayer, respondió grosera y arrogantemente, descalificándolos y burlándose: así soltarán menos criminales.

En este descontrol y ante la inusitada posición crítica del Consejo Coordinador Empresarial, emplazo a los cinco, dijo, que tienen más dinero de México, los cinco más ricos, que mencionó por sus nombres, para que se definan ante la reforma al Poder Judicial, marcadamente citó a Carlos Slim, el más rico de todos y uno de los top ten del mundo, a que se pronunciaran sobre la reforma, de los cuales, uno, Ricardo Salinas, ya lo bateó.

Y yo le pregunto al presidente: ¿Por qué necesita la opinión de los cinco más ricos de México, bueno, a los cuatro, como si fueran representantes de todos los mexicanos cuando, en realidad solo se representan a ellos mismos y a sus intereses?

¿No que primero los pobres?

A eso ha llegado López Obrador en su desesperación ante la imprevista crisis en el Poder Judicial y de Zambada.

Por lo demás le pregunto: ¿De qué servirían sus opiniones, ni siquiera una a su favor? De nada.

RETALES

1. RICOS.- Hace muy poco, López Obrador festejaba el éxito de su gobierno diciendo que mensualmente había sacado a cien mil mexicanos de la pobreza, evitado hablar del aumento en la pobreza extrema, y el que los banqueros hubieran ganado en 2023, más de ¡270 mil millones de pesos! Les digo, es delirante y primero los ricos;

2. TODOS.- El INE ya tiene el dictamen que aprobará el viernes la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, que avalará el Tribunal Electoral. Todo lo demás habrán sido distractores y la eternización del actual régimen; y

3. CDMX.- Clara Brugada dio a conocer a los primeros 21 integrantes de su gabinete, donde se deja ver la mano de los duros de Morena y de AMLO, los mismos que impidieron que Omar García Harfuch fuera el candidato de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México. Ojalá no se presente una emergencia ante la que no tendrían respuesta.

Nos vemos mañana, pero en privado.