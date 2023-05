"Por él y todos sus compañeros", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Ellas ganan las medallas y él se las cuelga.



Florestán.

Ayer le contaba que López Obrador ha descontado su triunfo en las elecciones presidenciales del año que viene y ahora llama a votar por sus candidatos a diputados y senadores para tener mayoría calificada en el Congreso y hacer sus reformas constitucionales, lo que ahora niega haberlo hecho.



Aquí recupero lo que dijo en la mañanera del día 11 y usted juzgue. Es López Obrador:

"Hay que votar, hay que votar, hay que votar no sólo por el candidato a presidente; hay que votar por los candidatos a diputados y a senadores para que la transformación cuente con mayoría calificada. ¿Por qué están bloqueando los conservadores? Porque aún cuando los legisladores de la transformación son mayoritarios, no alcanzan a tener mayoría calificada. Pero sí podrían tenerla si se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24: ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar".

Y después siguió la serie de preguntas sobre si quieres que regresen los corruptos, que siga el clasismo, el racismo, la discriminación, la humillación, a lo que se respondió en cada caso: Ya sabes por quién vas a votar.

Y luego a lo suyo, a su promoción: "¿Quieres que siga la transformación? ¿Quieres que por el bien de todos, primero los pobres? ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? ¡Ya sabes por quién vas a votar! Hay que votar no sólo por el candidato a presidente, hay que votar por los candidatos a diputados y senadores para que la transformación cuente con mayoría calificada. Y eso se va a resolver en las elecciones del año que viene," dijo.

Si esto no es una promoción presidencial del voto, desde su palacio y utilizando sus programas sociales, que me diga qué sí lo es, porque ya lo negó.





RETALES

1.- TIEMPO. Ante la derrota que avecina para Morena en Coahuila, Mario Delgado hizo un llamado desesperado al PT y al Verde para que abandonen a sus candidatos y se sumen al suyo, Armando Guadiana. Es que ya la vio venir. Y el Estado de México no será un día de campo como repiten;

2.- MEDALLAS. El lunes, López Obrador acusó a los medios de todo lo que les acusa cotidianamente por publicar que las medallistas de oro en Egipto triunfaron sin apoyo de Gobierno, dijo que eso era falso, que son ataques. Ayer una de las nadadoras, Nuria Diosdado y Pamela, hermana de la competidora Jessica Sobrino, me confirmaron que la Conade no les apoyó en nada. Que fue la Fundación Carlos Slim. ¿Entonces?; y

3.- LLAMADO. La Asociación Internacional de Barras de Abogados hizo un llamado al presidente López Obrador para que termine el hostigamiento con la Suprema Corte y sus ministros porque esos ataques debilitan al Poder Judicial. Esos ataques son inaceptables, me dijo ayer su presidenta, Almudena Arpón de Mendívil Aldama. Pero seguirán.

Nos vemos mañana, pero en privado.