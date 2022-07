"Piso parejo: se pide lo que no hay", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Deben extrañar lo que veían al mirarse.

Florestán.

El equipo de campaña de Marcelo Ebrard exigió el domingo a través de su más visible dirigente, la senadora Malú Micher, piso parejo para la selección del candidato presidencial de Morena, en línea con lo que exige Ricardo Monreal.

Es decir, para uno y otro, no hay ese piso parejo porque en Palacio Nacional los dos favoritos son Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, y por eso lo piden.

Y en eso estaban cuando ayer por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que en la designación de su candidato presidencial no hay dados cargados ni cartas marcadas y aseguró que no tiene candidata candidato predilecto.

Dijo también que no esperen una señal suya en Morena, porque no la va a haber y que el método, reiteró lo que ha dicho siempre, será la encuesta.

Y allí, en su escenario favorito, el Presidente, teniendo presente al propio Ebrard, se refirió a la exigencia de su equipo electoral: Cuando se habla que no hay piso parejo, es un menosprecio a la gente porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso como excusa, advirtió.

Y la dejó ahí.

Pero cuando dos de cuatro precandidatos dicen que en Palacio Nacional no hay piso parejo para la designación de su candidato presidencial, es que algo están registrando.

Por más que López Obrador lo niegue, como lo tiene que negar.

RETALES

1. NADIE.- Fernando Vázquez Rosas, vocero de Fonatur, uno de los mejores que hay, se negó ayer a decirme quién construye el tramo 5 del Tren Maya, en medio de la suspensión dictada por el juez primero de Distrito en Mérida, Adrián Fernando Novelo, al que acusó de parcial y estar a favor de los opositores a esta obra prioritaria de la 4-T. Y echó la pelota a la Secretaría de Gobernación, que ya no es tema de Fonatur, y que es de seguridad nacional. El guion oficial;

2. CRIMEN.- El Inegi dio a conocer su reporte preliminar de los homicidios dolosos en 2021: 35 mil 625, mil 148 menos, 2.82%, que los 36 mil 763 de 2020. Y eso sirvió para que en la mañanera se celebrara la política anticrimen de este gobierno, cuando México es el tercer país con más homicidios dolosos en el mundo, el sexto en la relación por 100 mil habitantes y en lo que va del sexenio los homicidios dolosos suman 129 mil 248. Nada que celebrar; y

3. PARLAMENTO.- Con un costo de 20 millones de pesos, Morena en San Lázaro inició ayer un parlamento abierto para la reforma electoral del presidente López Obrador que busca desaparecer este INE y este tribunal electoral y elegir a los integrantes de los nuevos órganos con el voto del pueblo, reforma constitucional para la que necesita una mayoría calificada de la que carece. De su iniciativa lo rescatable es el recorte al financiamiento de los partidos políticos y eliminar a 32 de los 128 senadores. Pero no pasará.

Nos vemos mañana, pero en privado.