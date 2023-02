"Oposición, sus pinches partidos y dirigentes", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Más de sesenta mil manifestantes sería un escenario catastrófico, habría dicho López-Gatell.

Florestán

El domingo, decenas de miles de mexicanos tomaron las calles para expresar su rechazo a las políticas presidenciales, marcadamente, la reforma electoral, hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia.

Los miles y miles de mexicanos que tomaron las calles en las principales ciudades del país lo hicieron para mostrar su descontento por las diferencias entre lo que el candidato López Obrador prometió que iba a hacer y lo que el presidente López Obrador ha hecho.

Y sí, marcharon originalmente por el rechazo a su reforma electoral y a favor del INE y la democracia, pero también para expresar su protesta por la inseguridad, la violencia, las carencias en salud y educación, la inflación, la carestía y la pobreza.

Muchos de ellos votaron por su proyecto el 1 de julio de 2018 y no sé si lo volverían a hacer en quince meses, el 2 de junio del año que viene.

El problema es que estos cientos de miles de mexicanos que salieron a la calle y muchos más, él dice que 25 millones de opositores, hoy están huérfanos de un liderazgo político que haga frente a su proyecto de continuidad política y de gobierno, vía la consolidación de la 4-T y, a pesar de estar dadas las condiciones para una nueva alternancia en 2024, no tienen con quién, ni dirigente ni partido ni candidato ni estructura.

Así, una vez más, la oposición supera a las cúpulas, lo que la limita a seguir en ese rol, opositor y no llegar al gobierno por la vía democrática.

Es la paradoja: hay ciudadanos, pero no hay liderazgos, por lo que no hay movimiento.

Ahora sí que mucho pueblo para esos pinches dirigentes y sus partidos.

RETALES

1.- TESLA. Tras un año de negociaciones la inversión de Tesla en México, la mayor en la historia del país, diez mil mdd, estuvo a punto de desbarrancarse por el desplante de que si no es donde quiero no doy permiso, ayer pareció enderezarse. Pero aún hay que cerrar el trato. No es lo mismo condicionarlo en la mañanera que cara a cara a Elon Musk que tiene que anunciarlo mañana en su Investors Day. López Obrador lo diría hoy;

2.- RELEVO. Termina su gestión José de Jesús Orozco como abogado general de la UNAM y llega al relevo Hugo Concha. Orozco deja un asiento en la Junta de Gobierno que tendrá que ser ocupado por otro abogado o abogada, los equilibrios internos. Y por eso mencionan a Leticia Bonifaz. Se resolverá en la semana; y

3.- FIRME. A pesar del recurso que la Presidencia de la República contra el fallo del ministro Alberto Pérez Dayán que declaró inaplicable el Plan B en las elecciones de los estados de México y Coahuila, el 4 de junio. No hay duda que el togado mantendrá su decisión. Sólo hay que leer su razonamiento legal.

Nos vemos mañana, pero en privado.

NOTA. Hoy se cumplen 17 años de publicar esta columna. Gracias Pancho. Nació el 22 de mayo de 1969, en El Heraldo de México.