"Oposición: de babia a bloque", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Oiga, no sea todo lo que le dicen.

Florestán.

El Frente Opositor empieza a tomar forma y fuerza, por encima de las ambiciones de los dirigentes de los partidos políticos, aunque para consolidarlo bien a bien, todavía hay que superar las de Alejandro Moreno.

Ayer le adelanté el retiro del precandidato Santiago Creel, que debe entenderse como un respaldo total, dijo, a favor de Xóchitl Gálvez para que sea la candidata presidencial del bloque opositor. Apenas la semana pasada Beatriz Paredes le pidió que no se retirara, para que en la división azul no creciera la hidalguense y la, por corta, sospechosa distancia de la priista que en la encuesta del Frente apareció a sólo tres puntos de la puntera, donde se sintió la mano de Moreno y quizás de Morena, de mover las estructuras para que sea Beatriz, y no Xóchitl, lo que sería el mejor regalo que López Obrador podría recibir.

En este escenario, Creel decidió ceder, sumarse a Gálvez y así asegurarle la candidatura presidencial el próximo día 3.

Esta decisión, se lo mencionaba arriba, es lo que viene a fortalecer a Xóchitl, pero también al Frente, cuando vemos que sus dos aspirantes más sólidos, Enrique De la Madrid, primero y Creel, ahora, cedieron sus proyectos políticos en aras de la unidad y consolidación del proyecto para derrotar al candidato(a) del régimen en las elecciones presidenciales del 2 de junio.

Por primera vez el Frente Amplio Opositor está a punto de serlo y, con Gálvez de candidata, poder revertir el resultado electoral de 2024 que, como estaba hasta antes de su llegada, era un día de campo para López Obrador.

Pero falta mucho.

Y el tiempo, que no es aliado de nadie, es factor.

RETALES

1.- JEFE. Andrés Manuel López Obrador será, es, el jefe de campaña de su candidato(a) presidencial. Por eso sale a responder y ofender a Xóchitl Gálvez, en medio del silencio ordenado a sus "corcholatas". Si él la destapó, proyectó y la hizo la más formidable candidata de la oposición, él es quien ahora, violando la ley, como Presidente de la República, la descalifica, fortaleciéndola y creando una discusión con él, no con sus precandidatos;

2.- CHIAPAS. Zoé Robledo siempre tuvo como proyecto de vida ser gobernador de Chiapas. Fue subsecretario de Gobernación y a los seis meses, director del IMSS, ahora encargado de Dinamarca, es decir del IMSS Bienestar. Ayer López Obrador anunció, él ordena todo, que ya no buscaría Chiapas y por la tarde lo detalló Zoé en una carta impecable. Esto confirma la ruta al senador Eduardo Ramírez; y

3.- OTRO. Anoche se conoció otra suspensión para la distribución de los libros de texto gratuitos, ahora en Coahuila, y por parte del mismo ministro que la concedió a Chihuahua, Luis María Aguilar Morales, a quien López Obrador descalificó y tachó de corrupto, sin denunciarlo formalmente. No lo dobló.

Nos vemos mañana, pero en privado.