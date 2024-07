"No tienen ni idea del caso Zambada", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

¿Está usted seguro de que está entendiendo?

Florestán

Después de la mañanera del viernes, tras la aparición, el jueves, en el pequeño aeropuerto Santa Ana, en Nuevo México, de Ismael 'El Mayo' Zambada, el delincuente más buscado de México y de Estados Unidos, y de Joaquín Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, y a cuatro días de su captura, la respuesta más repetida en la mañanera de ayer fue No sé. No sé, dijo la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, no sé, repitió López Obrador que decía que los presidentes, él incluido, claro, saben todo lo que sucede en el país.

Rosa Icela leyó los siete puntos que el gobierno de Estados Unidos dio como respuesta a la exigencia de López Obrador para que le informaran qué sabían de 'El Mayo', Zambada, porque aquí, repito, no sabían nada y por eso nunca fue detenido. Nunca supieron, ni saben, dónde pasó cincuenta años de su vida, o al menos eso repetían, y el jueves no iba a ser la excepción.

Por eso no saben, ni se enteraron, si lo secuestraron, engañaron, detuvieron, sorprendieron o si él se rindió, entregó, negoció. En dónde, por quiénes, por qué, para qué; si la operación fue de delincuentes, de agentes de Estados Unidos, posibilidad que ayer no descartó el presidente. No sabían dónde y si se había subido al avión, menos si lo subieron; qué tipo de aeronave, quién era el piloto, quién lo contrató y pagó.

No, no sabían nada, subió uno, bajaron tres, alcanzaron a decir el viernes, de una avioneta Cessna 251, cuando ese aparato no tenía nada que ver, fue en un King Air Turbohélice, que, nuevo, vale 10 millones de dólares, unas 30 avionetas como la delatada.

Por todo eso, la respuesta más repetida en la mañanera de ayer y sobre Zambada, fue el No sé. Ahora que, insisto, si nunca supieron, no tenían por qué saber de él, el jueves. Y aún no alcanzan a entender qué pasó ni por qué está recluido en un penal de Texas. Porque aquí siempre fue un intocable. Para todos los gobiernos, éste incluido.

RETALES

1. ENDOSO.- Cuando el presidente anunció que Claudia Sheinbaum recibiría a los padres de los 43 de Ayotzinapa, fue encaje y endoso porque él dijo que lo iba a resolver, y no; maniobra que entiendo que Sheinbaum aguante, pero no se puede llenar el costal de piedritas porque se acaba rompiendo;

2. NUCLEAR.- Los 18 dictámenes de reformas presidenciales del 5-F, ya están en comisiones de San Lázaro. Desaparecen al INAI, va a la Función Pública; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la CRE, van a Energía; el Ifetel a Comunicaciones y el Coneval al Inegi. Y agregan el fin del INE y el Tribunal Electoral; y

3. MENSAJE.- El rector Leonardo Lomelí Vanegas declaró en los foros Unam de la reforma judicial: No puede haber retroceso en la división de poderes ni en la independencia judicial. Ahí está el mensaje de la universidad, aunque le valga a YSQ. Nos vemos mañana, pero en privado.