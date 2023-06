"Menos mal que no mete las manos", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Cosechas lo que siembras, no lo que deseas y menos lo que crees merecer.

Florestán.

Lo que Alfonso Durazo anunció el domingo en la asamblea del consejo nacional de Morena sobre la selección de su candidato presidencial, fue lo mismo que Andrés Manuel López Obrador les informó en la cena del lunes a los aspirantes a sucederlo y que éstos aprobaron y firmaron allí mismo.

Esa cena en El Mayor, fue para darles a conocer, y aceptaran, sus reglas para su sucesión: que fuera por encuesta, que participaran sus cuatro precandidatos, Claudia, Adán Augusto, Marcelo y Ricardo, y que invitaran a otros dos, Manuel y Gerardo; que todos se separaran de sus cargos antes de este viernes, plazo para registrarse, hicieran campaña del 19 de junio al 27 de agosto para levantar la encuesta del día siguiente, 28, al 3 de septiembre y que el 6 anunciaran al ganador; que no habría debates públicos ni polémicas y evitarían los medios reaccionarios, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen, que él designará.

Que estaban prohibidos los recursos públicos, empresariales o, de actividades presumiblemente ilícitas (sic) y que nadie, del Presidente para abajo podía manifestarse a favor o en contra.

Durazo ya no lo dijo, pero en la cena, López Obrador estableció que no habría derrotados para evitar la división. Que segundo y tercer lugar, serían coordinadores legislativos y del cuarto al sexto, secretarios del gabinete del próximo gobierno, en lo que estuvieron de acuerdo, con lo que colocaba cinco piezas claves a su sucesor y todos le aceptaron.

Así que lo del domingo fue el anuncio formal de lo que el Presidente había planchado y apalabrado con sus precandidatos el lunes anterior.

Menos mal que no se mete en el proceso. ¡Qué tal si se metiera!

RETALES

1.- PLAN B. Marcelo Ebrard le llevó su renuncia al Presidente a las 12:00 a su palacio y dejó su cargo en la SRE. Luego fue con los suyos y cuando le preguntaron sobre su plan B, dijo que era designar a Claudia Sheinbaum su secretaria de Gobernación, con base en el acuerdo. Pero luego aclaró que no. Que sólo tenía un plan A: Ser presidente y que sólo regresaría al palacio de López Obrador el 1 de octubre del año que viene;

2.- HOY. Ricardo Monreal pedirá licencia como senador en la sesión de hoy de la Comisión Permanente. Eduardo Ramírez sería el nuevo presidente del Senado y Rosa Icela Rodríguez no irá a Gobernación a la renuncia de Adán Augusto López Hernández, se queda en Seguridad y desde ahí buscará el Gobierno de la Ciudad de México; y

3.- LICENCIA. En el caso de Claudia Sheinbaum se equivocaron: no renuncia, pide licencia al Congreso de la Ciudad de México donde tiene que operar para construir la mayoría calificada que no tiene para que se la acepten. Quien quede en su lugar no podrá aspirar a ser candidato al cargo en 2024. Por eso Martí Batres anda mirando para otro lado.

