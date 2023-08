"Mañanera, kermesse y burla de la tragedia", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Nos podrá dejar un país, pero no una nación.

Florestán.

Ayer fue, quizá, el día más lastimoso de los mil 717 de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le faltan 396 para terminarlo.

Se registró en la mañanera cuando en su autoeuforia, celebró que uno de sus despreciables corifeos le llamara gigante de zapatos grandes, padre de la patria que dejará cincuenta millones de huérfanos, entre ellos el miserable que lo ensalzaba que ya lo es por falta de madre, y él se lo creía.

Y en medio de la kermesse, sin que el control oficial permitiera a los profesionales que le preguntaran acerca de la tragedia de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco, al terminar, los reporteros de verdad, sin micrófono, le cuestionaron sobre el caso.

Y él, desde la distancia presidencial, los ignoró, tocándose la oreja, como que no los oía, y les soltó:

¡Ya vámonos a desayunar…! Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ¡yaaaaaa…! -Carcajeándose mientras le exigían una respuesta, cuando de repente, sin que viniera al caso, iluminado, soltó:

"Ayer me decía un amigo, esteeeee, que le decía su esposa -se frotó la nariz y la oreja- que me des doscientos pesos para ir al mercado -y se tapaba, de nuevo, la oreja derecha-. ¡Ah……! no oigo… -y se tapó la izquierda- Por acá, por el otro, -cubriéndose ahora la izquierda- que me des quinientos pesos para ir al mercado, -y volvió a ponerse la mano sobre la derecha- ¡mejor los doscientooooos! -Y se volvió a carcajear, cuando el tema era el drama de familias a las que desparecieron a cinco de sus hijos y él lo celebró a risotadas y con chistoretes, lo que es inhumano, pero es también un retrato de lo que ha llegado cuando en su gobierno han desaparecido a 43 mil personas y asesinados a otras 163 mil 260.

Las carcajadas.

RETALES

1.- MARCELO. Marcelo Ebrard denunció ayer el uso de recursos públicos de Claudia Sheinbaum para promover su campaña y la tolerancia de Morena. La acusó de pagar encuestas y campañas negras en contra suya y de su familia. La acusación es grave, es un delito que se castiga con cárcel. Dijo, además, que va arriba en las encuestas y que le va a ganar;

2.- REACCIONES. Sheinbaum respondió que nunca hablaría mal de sus hermanos, como les llama López Obrador. Adán Augusto López Hernández dijo que era una falta de respeto hablar de dos finalistas cuando son seis y que no caiga en la desesperación, que fue lo mismo que declaró Manuel Velasco. Ebrard recibió el apoyo de Ricardo Monreal, pero no el del palacio presidencial;

3.- RELEVO. Hoy faltan 19 días para que López Obrador, como dijo, entregue el bastón de mando, el 6 de septiembre, al que, afirma, vaya a sucederlo en la presidencia, al que le dejará instrucciones. Pero también a tres secretarios de su gabinete, a los coordinadores legislativos, su programa de gobierno y un jefe de Morena. Así o más claro lo que quiere.

Nos vemos mañana, pero en privado.