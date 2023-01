"Mañana, reto opositor a AMLO", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Hay momentos en que lo que presumen como lo mejor, es muy parecido a lo peor.

Florestán

Una y otra vez he insistido en la ausencia de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de junio del año que viene, lo que deja libre el escenario para López Obrador y la consolidación de su proyecto político: la 4T.

Es una realidad que luego de adelantar la sucesión presidencial tras la derrota en la Ciudad de México en junio de 2021, la oposición ha estado ausente por falta de un liderazgo competitivo y de estructuras partidistas que lo compensara. La crisis del PRI, donde Alejandro Moreno se ha apoderado del partido para ser candidato, el secuestro del PAN a los videos de Ricardo Anaya y la depauperización del PRD, son los mejores aliados de López Obrador que limita a su candidato(a) a una consolidación de su proyecto, con cambio. El continuismo.

Esa es su herencia política en vida, como la plantearon sin éxito varios de sus antecesores priistas.

Ante esto, la oposición ha decidido dar un paso fundamental: el lanzamiento de una alianza de PAN-PRI-PRD para las elecciones presidenciales de 2024, para las de junio en los estados de México y Coahuila y en el quehacer legislativo.

Este acuerdo lo anunciarán mañana los presidentes de los tres partidos y tiene el respaldo más que de sus dirigentes, todos desgastados, de sus consejos políticos y liderazgos locales: Para las dos entidades en juego este año, candidato del PRI, para la presidencial en 2024 y la Ciudad de México, candidato del PAN.

Todo dependerá del valor de la palabra de los dirigentes y de la personalidad del candidato, que entre los tres partidos sólo destaca uno que repite con la sabiduría de los errores del pasado: Santiago Creel.

RETALES

1.- VESPERTINA. Larga intervención de López Obrador anoche, 25 minutos, en la conferencia de prensa al final de la cumbre de Líderes de América del Norte, a la pregunta única de mi compañera Sara Pablo, tras la que les bajó la cortina: "Ya vámonos que hace frío", e impidió que contestaran sus huéspedes como estaba programado. Ya en la foto, Biden dijo: "que quede en el registro que no sé las preguntas que no alcancé a contestar, pero las responderé después". Trudeau sólo hizo un gesto de resignación; y

2.- SALIDA. De su palacio, la caravana de Biden se dirigió ya no al Felipe Ángeles, al que llegó por un tema diplomático, no político como le había pedido López Obrador, sino al hangar presidencial, para abordar el Air Force One que la misma noche de su llegada voló al AICM; y

3.- AMBICIÓN. Después de que el presidente López Obrador elogiara la lealtad de su subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, derrotado en la encuesta de Morena para la candidatura al Gobierno de Coahuila, viene la traición. Lo documenta el mensaje de su activa esposa en redes, quien expresó sus ganas de mentarle madre a Mario Delgado.

Nos vemos mañana, pero en privado.