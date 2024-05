"Los muertos de López Obrador", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Habla de transformación, no de unidad. Y de ahí se deriva todo.

Florestán.

En noviembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador dijo a Azucena Uresti que reduciría a la mitad el número de homicidios que le había dejado Enrique Peña Nieto, 156 mil.

Eso, con el cuento de tener el mejor sistema de salud del mundo, es una de sus mayores mentiras que disfraza con la salida de que ha reducido el número de homicidios dolosos cuando lo que ha recortado es el incremento de la tendencia comparada con el peor año de que haya registro, 2020 que llegó a 36 mil 733 asesinatos, rebasando el techo histórico anual de 2018 con 36 mil 685. Pero no ha bajado el número de asesinatos que se eleva todos los días hasta llegar, este fin de semana, a superar los 188 mil asesinatos, cuando ayer iban 187 mil 775.

Estamos hablando de 95 homicidios diarios, uno cada quince minutos, que debe ser un récord mundial, pero de no serlo, un escenario de sangre nunca sufrido en nuestro país.

Esto es algo que México no puede soportar y no se trata de que solo este haya sido un sexenio sangriento, no, viene de atrás, pero sí es el peor.

Y le doy estos datos de este siglo: Con Vicente Fox fueron 60 mil 220; Felipe Calderón, 120 mil 463; Enrique Peña Nieto, 156 mil 66 y López Obrador, 187 mil 775, un total en menos de 24 años de más de medio millón de homicidios: 540 mil 524 personas asesinadas, marca que no tiene ningún conflicto armado en el mismo periodo y le doy otro comparativo: en los años que Estados Unidos combatió en la guerra de Vietnam tuvo 52 mil soldados muertos, una décima parte de los asesinatos de estos 24 años en México.

Esto de la violencia es para mí, con la criminal política de salud que sólo en la pandemia dejó un saldo de 807 mil mexicanos muertos, la principal deuda y engaño del presidente López Obrador por más que se niegue a reconocerlo y lo quiera presentar como un logro.

¿Un logro de qué cuando estamos hablando de un millón de muertos…?

RETALES

1.- RETRATO. Ayer en Paraíso, Tabasco, al tratar de impedir que secuestraran a su mamá, un niño de once años, Emiliano, recibió un tiro. Lo llevaron al hospital donde murió por falta de medicinas. Y todavía presume seguridad y el mejor sistema de salud del mundo. Peor imposible; y

2.- SOLITO. El Presidente se refirió ayer a este reportero en su mañanera y mostró un video donde digo que él decide cuándo no se sube la bandera del Zócalo y declaró que eso era mentira. Momentos después reveló que estando el domingo en Oaxaca ordenó que la izaran. ¿Quién miente, Presidente? y

3.- MIGRANTES. Otro de los cuentos de AMLO es que ha bajado la migración de mexicanos a Estados Unidos por sus programas sociales. Ayer lo desmintió el Inegi al revelar que de 2018 a 2023, 1.2 millones de connacionales se fueron a ese país, 459 mil más que en todo el sexenio pasado.

La mentira como método. Nos vemos mañana, pero en privado