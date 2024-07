"Lázaro ¡levántate y anda!", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Y ahí van, perdidos en la bruma de sus rencores.

Florestán

Uno de los nombramientos más significativos que ha hecho Claudia Sheinbaum es el de Lázaro Cárdenas Batel, como jefe de la Oficina de la Presidencia. Había sido mencionado pero estaba el antecedente con el presidente López Obrador, del que fue coordinador de asesores, hasta que la mañana del martes 31 de enero de 2023, la cotidiana voz que le da cuerda, le dijo que Cuauhtémoc Cárdenas había asistido a una reunión en el World Trade Center e incorporado al Colectivo por México, de Dante Delgado, Francisco Labastida, Beatriz Pagés, José Ramón Cossío, Enrique Krauze, José Narro y Josefina Vázquez Mota.

Y con base en ese chisme y basada sola en esa voz baja infamante, se dejó ir en su contra y tras años de luchas en común lo declaró su adversario político, en estos términos:

“En política ya es mi adversario político (Cuauhtémoc Cárdenas) si él asume una postura de este tipo, una política conservadora. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones. Esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse: es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio. Es mucho mejor ver quiénes son realmente los adversarios que enfrentar, a que sean simuladores", dijo.

Esta descalificación fue registrada por Lázaro, su hijo y coordinador de sus asesores que en ese momento tomó una decisión que al terminar la mañanera le comunicó al autor: renuncio y se fue.

No podía permitir que, al líder histórico de la izquierda mexicana, a su padre, López Obrador, su jefe, lo declara su adversario político y él siguiera en el cargo.

El Presidente dijo que lo había nombrado secretario técnico de la CELAC, que no tiene secretaría técnica y encargado de la relación con los médicos cubanos, lo que fue una mentira, Lázaro no aceptó lo uno ni lo otro.

Y, por cierto, el ingeniero Cárdenas nunca asistió a aquella reunión del WTC ni formó parte de aquel grupo.

Por eso adquiere más peso y manda un fuerte mensaje el que Claudia Sheinbaum lo haya nombrado jefe de su oficina presidencial, regreso con gloria que a quien ya sabe le debe haber caído ya sabe dónde.

RETALES

1.- FRENTE. El agregar el nombre de Lázaro Cárdenas al de Juan Ramón De la Fuente, Marcelo Ebrard, David Kershenobich, Julio Berdegué, Alicia Bárcena, Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Rosaura Ruiz, entre otros, es anuncio del estilo de gobernar de Sheinbaum;

2.- RESTO. El jueves presentará a los y las titulares de Turismo, Cultura y Trabajo. Luego a los clave del gabinete ampliado y al final a los secretarios de Defensa y Marina; y

3.- PRIORIDADES. De los 51 mil desparecidos en su gobierno, López Obrador ya localizó uno, el general Catarino Erasmo Garza, muerto hace un siglo en Panamá. Hay prioridades.

* Por vacaciones no merecidas, pero sí necesarias, nos vemos en unos días.