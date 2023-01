"¡Larga vida! querido Ciro", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

¡Ah! Y también eres rehén de tus pausas.

Florestán

Tras el informe del Gobierno de la Ciudad de México, ayer, sobre el atentado contra Ciro Gómez Leyva, la noche del jueves 15 de diciembre, del que salvó la vida por el blindaje de la camioneta que conducía, ayer en Radio Fórmula me reiteró su declaración del día siguiente. viernes 16: "Alguien trató de matarme, no sé quién, no sé por qué".

A casi un mes del atentado, le pregunté cómo ha sido su vida después de aquella noche y me dijo: "He pasado por distintos estados anímicos. El primer momento de una enorme tristeza, esa fue la sensación que dominó, la tristeza. No era una rabia, no era un miedo, era una tristeza por el hecho de que alguien me quiso matar. Cada quien tiene sus lujos en su vida, el mío era poder salir, caminar, solo. Hacer mi vida solo. Ese era mi lujo, esa era mi extravagancia y evidentemente, desde aquella noche lo he perdido. Y por el otro lado, muy gratificado por todas las expresiones de apoyo y solidaridad".

Y agregó: "Voy con una afectación muy fuerte en lo anímico, en mi vida cotidiana y peleando para que el deseo de seguir trabajando, de seguir haciendo lo mío, de seguir viviendo, no pierda ante los otros sentimientos de negatividad. Un poco de tristeza que aparece con estos hechos. Y aquí estoy, hablando contigo, trabajando en la mañana, voy a trabajar en la noche y echándole ganas. Tengo muchas ganas de seguir todavía produciendo un rato y de seguir viviendo un rato. La vida sigue".

Y sí, la vida sigue, pero diferente, sobre todo después de que te quisieron matar.

La vida siempre sigue, el que luego no sigue es uno.

Por eso ¡Larga vida! querido Ciro. Hay que seguir la vida.

RETALES

1.- TÍTULO. La UNAM confirmó anoche que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, plagió su tesis. Pero que esa casa de estudios no le puede cancelar el título profesional que es un documento académico y le trasladó la responsabilidad a la SEP, que es la que otorga la Cédula Profesional. No sé hasta dónde va a resistir Yasmín, pero sería tiempo de pedir licencia mientras se resuelve;

2.- CATEGORÍA. El 25 de mayo de 2021 la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) degradó a la autoridad aeronáutica mexicana y el Gobierno de la 4-T respondió que en cinco meses, octubre de aquel año, lo resolvería. Ha corrido un año y siete meses y nada. La reunión programada para hoy se canceló. Las empresas mexicanas siguen cayendo, las estadunidenses creciendo y el Gobierno en el tema bolivariano; y

3.- ALIANZA. Como le adelanté ayer, la oposición toda anuncia hoy por la mañana la alianza para las elecciones de este año en los estados de México y Coahuila, con candidatos del PRI y para la Presidencia y la Ciudad de México en 2024, con candidatos del PAN. También habrá coalición legislativa contra las iniciativas presidenciales.

Nos vemos mañana, pero en privado.