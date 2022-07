"La oposición, hasta 2030. Y a ver…", escribe Joaquín López-Doriga (@LopezDoriga) en #EnPrivado

La coalición opositora al presidente Andrés Manuel López Obrador no ha ganado mucho, al contrario, en los últimos procesos electorales. Sólo puede presumir de las nueve alcaldías en la Ciudad de México en 2021 y los municipios conurbados con el Estado de México, además de haber logrado romper la mayoría calificada, que no la simple, en la Cámara de Diputados.

De los 21 procesos estatales para renovar gobernador, el año pasado y este, Morena ganó 16, las dos California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas más San Luis Potosí con el Verde. El PAN dos, Querétaro y Chihuahua, el PRI perdió todas y sólo alcanzó, el domingo, Durango, aliado con el PAN y éste Aguascalientes, asociado con el PRI.

Es decir, en 2021, López Obrador logró once de quince estados y el domingo cuatro de seis. El PAN sólo tuvo dos el año pasado y ahora uno el PRI y este otro, también aliado. MC tiene dos, Jalisco y Nuevo León, y el Verde agregó Quintana Roo a San Luis. El año que viene se juegan los estados de México y Coahuila, los dos últimos bastiones del priismo.

Esto retrata el mapa de cara a la elección presidencial de 2024, donde en un escenario dominado electoral y políticamente por López Obrador, la oposición no encuentra camino ni candidato ni estrategia, abriéndole el espacio al candidato oficial, quien quiera que sea.

Esa oposición tiene para ganar en 2023 el Estado de México y en 2024 la Ciudad de México y una mayoría legislativa, no la grande.

Y desde allí reconstruirse para la presidencial de 2030.

Porque para la de 24, no veo cómo ni con quién.

RETALES

1.- VALIÉNDOLES. Desde que López Obrador proclamó aquello de que "no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley", sus seguidores lo han hecho suyo. Ayer, Claudia Sheinbaum dijo "me tiene sin cuidado haber sido sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" por sus infracciones en el proceso de consulta de revocación de mandato y de paso descalificó al INE. Le vale;

2.- OTRO. El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, rechazó el fallo del mismo Tepjf que mandata que legisladores de MC y del PRD tengan asiento en la Comisión Permanente. Mier dijo que el fallo es inatendible por inconstitucional y ambiguo, desconociendo que es irrecurrible; y

3.- TREN. El vocero de Fonatur, Fernando Vázquez, me confirmó que sigue suspendida por orden judicial la construcción de los 67 kilómetros del tramo 5 Sur del Tren Maya, a cargo de Grupo México. Y que aún no inician la obra en los 600 kilómetros de los tramos seis y siete, a cargo del Ejército, pues no se han resuelto todos los derechos de vía. Pero confirmó su inauguración total, mil 554 kilómetros, en diciembre del año que viene. El riesgo es sólo para la Sedena.

Nos vemos el martes, pero en privado.