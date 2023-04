"La nueva nacionalización", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

No, no fue el Estado, ¡claro que no fue el Estado! Fue el Gobierno.

Florestán

No cabe duda que en eso de los puntos de vista cada quien tiene el que quiere, el que le conviene y el que le gusta.

Así ha sucedido con la compra que el gobierno de la 4-T hizo de 80% de los activos que la compañía española Iberdrola tiene en México por unos seis mil millones de dólares y que se pagarán a través del Fonadin, que fondea a la empresa Mexico Infrastructure Partners (MIP), que dice ser el principal administrador de fondos de inversión de infraestructura y energía en América Latina.

Iberdrola es la firma española de generación de energía con más presencia en México y padeció los ataques y descalificaciones del mismo Presidente de la República que ayer se reunió con sus directivos en un amplio salón de su palacio para anunciar la operación que considera un hito.

Y así, lo que Iberdrola calificó de un acuerdo de intenciones con la sociedad participada por el Gobierno mexicano (MIP) para que un fideicomiso gestionado por esa empresa adquiera la totalidad del capital de varias sociedades, el Presidente lo declaró una nacionalización de la industria eléctrica, la segunda, la primera fue de López Mateos en septiembre de 1960.

Quién iba a pensar que tras todas la acusaciones oficiales a esa empresa y a España y a su gobierno y a la Corona, su CEO, Ignacio Sánchez Galán, se sentaría a la mesa presidencial agradeciendo zalamero, obsequioso, el apoyo y flexibilidad mostradas por el gobierno de López Obrador para alcanzar este acuerdo.

¡Quién los hubiera escuchado referirse uno del otro hace muy poco!

Pero así son los magnates y así son los negocios. No miran hacia atrás, money talks y todos felices. Uno, allá, por embolsarse seis mil millones de dólares y otro, acá, por su trascendencia histórica: la nacionalización.

Hay negocios que dejan a todos contentos.

Este es uno de ellos.

RETALES

1.- ENCUENTRO. Originalmente, los consejeros del INE iban a ir a Gobernación para reunirse con Adán Augusto López Hernández y establecer un mecanismo de blindaje para las elecciones de los estados de México y Coahuila, pero acordaron recibirlo en su casa y así llegó Adán Augusto, con Rosa Icela Rodríguez y los gobernadores de esas entidades allá, a Tlalpan;

2.- OCULTO. Así como nunca dio la cara Florencia Serranía, la directora del Metro cuando la tragedia de la Línea 12, el 3 mayo de 2021, también se ha ocultado el director del Inami, Francisco Garduño, tras el criminal incendio en sus instalaciones de Ciudad Juárez en las que murieron quemados cuarenta migrantes; y

3.- MÁS. Y ya en eso de los desaparecidos, destaca el caso de Ignacio Ovalle, director de Segalmex, empresa creada por López Obrador en 2019 para garantizar la alimentación de los más pobres de México. El fraude llega a quince mil 150 millones de pesos y nada.

Nos vemos mañana, pero en privado.