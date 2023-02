"La inflación, él y su realidad", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Luego se convierte en el peor enemigo de su credibilidad.

Florestán

El pasado 19 de diciembre el presidente López Obrador insistió una y otra vez que en 2023 no habría cuesta de enero. Dijo, repitió, garantizó que, que nada; que eso era antes, que los neoliberales, que los conservadores, que sus programas sociales, pero que no, que nada de cuesta de enero:

"Decirle a la gente que no va a haber cuesta de enero. Por lo que a nosotros corresponde vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario, estamos pendientes de eso, que no aumenten los precios de la canasta básica. Y decía yo que no va a haber cuesta de enero como era antes, porque empezando enero empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores y vienen con un 25% de aumento".

Y en eso quedó, hasta que empezaron a correr los días de enero y tras la primera quincena, el Inegi reportó un incremento de la inflación de .46%, muy superior a lo previsto. En la misma quincena de 2022 fue de .39%.

Esto no llegó a la mañanera, pero ya en febrero, el Inegi informó sobre el aumento de todo enero, .68%, el más alto en dos décadas para un primer mes del año, que llevaba la inflación anualizada a 7.91%, superior a la de 2022, de 7.82%.

El dato oficial documentó que en este 2023 se registró la peor cuesta de enero de los últimos 21 años, pese a la declaración presidencial del 19 de diciembre de que no habría tal.

El mismo viernes, mi compañera reportera de Radio Fórmula, Sara Pablo, le preguntó al Presidente sobre la inflación y le dijo, que no respondió: "ya pensamos que va a bajar más". ¿Bajar y más?

Es decir, le valió. Se resguardó en sus otros datos, aunque la realidad diga otra cosa.

Para eso, él tiene la suya.

RETALES

1.- TUIT. Claudia Sheinbaum celebró ayer en un tuit los logros de la economía moral de la 4-T, claro, asegurando que aún no encuentran explicación los teóricos del ayer de la realidad del hoy. Y aseguró que hoy se controla la inflación, lo que es falso, está en sus peores niveles desde 2001, y hay desarrollo económico, cuando el crecimiento no supera el de 2018. Y así le fue. No sé para qué la exponen;

2.- AEROMAR. Es la historia de una muerte anunciada, cuando su dueño, Zvi Katz Halpern, acabó con la exitosa empresa que creó su padre, Marcos David. Él ya dejó el país y Aeromar es la segunda aerolínea que desaparece en el régimen de la 4-T pero, al igual que Interjet, por malos manejos empresariales y, sobre todo, por falta de supervisión de la autoridad aeronáutica, como es su obligación constitucional; y

3.- PROCESO. En la corte federal de Nueva York terminó el desahogo de testimonios y evidencias en el caso García Luna y el jurado se retiró a deliberar. Y no hay más: guilty or not guilty. Veremos la reacción de López Obrador en cuanto al veredicto, en una y otra posibilidad.

Nos vemos mañana, pero en privado.