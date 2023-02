"La forma es fondo y arma", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Va en contra de todos los que no piensen como él. El justo medio no existe, decretó.

La semana pasada le conté sobre expectativas nunca vistas para una ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el domingo en Querétaro.

Estaban los antecedentes de las ofensivas presidenciales contra la Corte, sus ministros y su presidenta, Norma Lucia Piña, a la que acusó que desde su arribo han aumentado los fallos en contra de nosotros y a la que ha cerrado las puertas a una reunión, caso contrario de su antecesor, Arturo Zaldívar, a quien recibió en su palacio y se encargó de darlo a conocer.

Estaba, también, el caso del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, al que se ha negado a recibir y que le ardió la bancada morenista, el miércoles, por el tema de la escolta y banda de guerra armados en San Lázaro.

Pero la expectación fue rebasada más que con los dichos, con las formas en el Teatro de la República.

López Obrador llegó a pie, acompañado del gobernador Mauricio Kuri y los secretarios de Defensa y Marina. En la puerta del recinto fue recibido por Piña, Creel y el presidente del Senado, Alejandro Armenta. Cruzaron el vestíbulo rumbo al escenario donde él fue el último en entrar y tomar su lugar en la mesa de honor. Fue recibido por aplausos de los asistentes de pie, excepto de la presidenta de la Corte, que lo celebró sentada y sólo se incorporó para los honores militares al Presidente de la República.

Esto calentó a los morenistas y su vocero, Jesús Ramírez, denunció en su Twitter una falta de respeto el que la ministra Piña no se levantara, lo que ayer, en la mañanera, el Presidente celebró que no lo hiciera, que a lo mejor estaba cansada, que era un timbre de orgullo y que se regocijaba de ello. Y de Creel, que planteó la necesidad de acuerdos, respondió: "Me piden diálogo, y yo les digo ¡nooo!, sólo quieren prebendas y moches".

Esto seguirá.

1.- FORMAS. Personal de palacio alejó a Santiago Creel del Presidente. A las 10:30 un funcionario retiró su personalizador, cerca de López Obrador y lo llevó a un extremo. El año pasado sentó a su derecha al presidente de la Cámara, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Las formas, pues;

2.- PERSONAJE. Ayer, en el proceso a Genaro García Luna en Nueva York, compareció el primer testigo no delincuente: el exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, (2011-15). Le preguntaron de su relación con el entonces secretario de Seguridad Pública y dijo que lo conoció y que quería una policía como el FBI; y

3.- PLAZO. El 1 de diciembre de 2018, en su mensaje de toma de posesión, López Obrador se comprometió a rescatar a los 63 mineros atrapados desde febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila. Casi dos años después, en octubre de 2020, formó una comisión que fijó como plazo para el rescate agosto de 2024. Hoy no hay informes.

