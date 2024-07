"La experiencia vale madre: YSQ", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Ya no se trata de ver qué opina cada uno, si no de ver quién pega más fuerte.

Florestán.

El Presidente hizo un agregado a su amplio breviario de gobierno, que va desde el "no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley", a "mi autoridad política y moral están por encima de la ley", pasando por decenas como "¿De cuándo acá tienen tanta ciencia extraer el petróleo?" o que tendríamos un "sistema de salud mejor que en Dinamarca", que anunció en 2019 para 2020, en 2020 para 2021, en 2021 para 2022, en 2022 para 2023, en 2023 para abril de 2024 y en ese mes que para septiembre, pero ya sería el mejor del mundo.

El de ayer va con la reforma al Poder Judicial federal que quiere aprobada para su último mes de gobierno: "nosotros no queremos que se apruebe sin quitarle una coma. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa que deben tener cinco años de experiencia para participar en la elección de jueces, magistrados y ministros. Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó. Y es mejor que participen cuando salgan de la facultad, aunque siempre invoquen la experiencia".

No, pues si es fácil: con que lo quiten los suyos y ya. Al fin que la experiencia vale madre.

Y yo le pregunto Presidente, cuando le dio el infarto que los especialistas del hospital Médica Sur le salvaron la vida, ¿hubiera preferido a un interno recién salido de la Escuela de Medicina o a los expertos que lo trataron?

Y cuando el evento en Mérida, que lo trajeron de urgencia, ¿pidió a los apenas egresados o a los experimentados profesionales que lo atendieron?

Ahora que reveló que "hace poco me cambiaron el motor por completo. Puede ser que no esté tan bien la carrocería, pero traigo motor nuevo", confío que se lo hayan arreglado o cambiado, como dijo, especialistas experimentados, no apenas graduados, pero con el entusiasmo propio de la juventud y, además, electos por el voto popular pero sin experiencia que ahora resulta que vale madre.

RETALES

1.- GABINETE. Claudia Sheinbaum reveló ayer que dará a conocer a los titulares de las secretarias de Defensa y Marina en septiembre, tomarán posesión a la medianoche del 30 de ese mes. Y que este jueves anuncia a las-los de Trabajo, Turismo, Cultura y a su jefe (a) de gabinete que lo coordinará, una posición clave que desapareció López Obrador;

2.- PUENTE. Hay que recordar que quien rompió con la Corte fue López Obrador cuando ordenó a los suyos ni siquiera hablar por teléfono a los ministros. Ahora su presidenta, Norma Piña le ofrece y, también a su sucesora, que abra la puerta y se dé un diálogo entre ambos poderes sobre los hallazgos en los foros para dicha reforma. A ver si abre; y

3.- CALÍGULA. La reelección de Alejandro Moreno por ocho años más al frente del PRI lo llevará a que, como Marko Cortés en el PAN, él se elija a sí mismo como líder de su bancada en el Senado. ¿Habrá partido para 2032?

Nos vemos mañana, pero en privado.