"La Corte, ¿va a seguir callada?", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

El ánimo de personalizar el ejercicio de la Presidencia es incontenible.

Florestán.

El presidente López Obrador insistió ayer que los ministros de la Corte violan la Constitución porque nadie puede ganar más que él, por lo que les mandaría una carta para que explicaran el porqué.

Y por la tarde se dio a conocer que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, había enviado un oficio a la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, solicitándole un informe sobre las acciones que ha realizado para cumplir con el mandato del artículo 127 de la Constitución por el que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la del Presidente de la República, dándole cinco días para responder.

En esto hay varios aspectos y no se trata de salir en defensa de los ministros, de eso se encargarán ellos que han dejado pasar todas las afrentas de su vecino de la calle de Corregidora, sino de establecer si una instancia del Poder Ejecutivo puede pedir cuentas a otro Poder autónomo, en este caso el Judicial, y si una ley secundaria puede contravenir la Constitución que establece el nivel de ingresos de los ministros, como plantean.

López Obrador ha reiterado que nadie puede ganar más que él como presidente de la República sin citar bien al aludido artículo 127 constitucional que habla de las remuneraciones, no del sueldo, entendiendo por remuneraciones todo los ingresos derivados de su cargo público de las que el sueldo es sólo una parte.

Pero ese no es el punto central, sino la constitucionalidad de la carta del Ejecutivo y cuál va a ser la reacción de la presidenta de la Corte: si responde o no; si da trámite al oficio o lo ignora.

Estamos ante un choque de poderes en medio de las campañas electorales cuando todo tiene que ver con la sucesión.

Yo espero que la Corte le responda, porque ya está bien de dejar pasar.

Pero, allá ellos y ellas.

RETALES

1.- FOX. Ayer entrevisté a Vicente Fox que llamó a López Obrador güey y le hizo una serie de descalificaciones de las que me desmarqué al aire porque yo no soy de insultos, prefiero las ideas y los argumentos. Luego el expresidente aclaró en Twitter lo que me dijo: "Acepto que unos usamos un lenguaje grosero con el Presidente pero ha sido claro que él no respeta a nadie. Y eso es en parte cierto. Falta el respeto con su impunidad presidenciales"; y

2.- RETO. El mismo Fox emplazó a López Obrador para que lo reciba en la mañanera para que hablemos de sus cifras de inseguridad frente a las mías. Y veamos quién canta mejor las rancheras, dijo; y

3.- REALIDAD. El Presidente dijo que Chiapas estaba en paz, cuando no lo está por la lucha de los cárteles por el control de la frontera y el tráfico de drogas y personas. Apenas ayer hombres encapuchados secuestraron a 14 elementos de seguridad en el municipio de Llanos. Se desconoce su paradero. La pax chiapaneca.

Nos vemos mañana, pero en privado.