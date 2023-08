"Junio ya no será un día de campo", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Han convertido a la Constitución en la loca de palacio.

Florestán.

Hasta antes de que Andrés Manuel López Obrador lanzara a Xóchitl Gálvez como la más formidable candidata de la oposición a la Presidencia de la República, yo decía que las elecciones del año que viene eran un trámite para él y su proyecto ante la falta de un verdadero liderazgo competitivo.

Pero a partir de que la proyectó más allá de la oposición y ella misma calcularan, el escenario se modificó.

No digo que ya perdió las elecciones de junio, pero ya no serán un día de campo ante el auge de la hidalguense, que ha fortalecido al Frente Opositor y todo por la campaña del régimen en su contra, que resultó a su favor.

En estas condiciones me remonto a las intermedias de 2021 en las que López Obrador no sólo perdió su santuario, la Ciudad de México, nueve de 16 alcaldías, sino la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo de mayor impacto en su proyecto.

En porcentajes, su alianza tuvo 44.3% de los votos, contra 41.1 del frente opositor, que de haber ido con Movimiento Ciudadano, que tuvo 7.3, habría sumado 48.8%, derrotándolo por 4.5 puntos.

En votos, este fue el resultado: Morena+Verde+PT, 21 millones 25 mil 742 votos; PAN+PRI+PRD, 19 millones 477 mil 887, una diferencia de un millón 547 mil 855 votos, que si agrega los tres millones 449 mil 981 de Movimiento Ciudadano, suman 22 millones 927 mil 868 votos, una ventaja ante el oficialismo de un millón 902 mil 126 votos.

Esta relación habla de lo alcanzable que es Morena en el proceso del año que viene y del peso decisivo de Movimiento Ciudadano.

Por eso, por las cifras y el factor Xóchitl, las elecciones del año que viene no serán un día de campo para López Obrador, son alcanzables.

Eso ya dependerá de él mismo, su candidato y del voto ciudadano.

RETALES

1.- CORTE. Uno de los más sólidos precandidatos del Frente Opositor, Enrique De la Madrid, no pasó el corte y ayer quedó formada la tercia que buscará la candidatura presidencial en ese bloque: Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel. Y si este bloque designó a Francisco Cabeza de Vaca como su coordinador de seguridad, De la Madrid se merece una posición de cabeza en el bloque;

2.- AVISO. Apenas se dio a conocer el calendario moreno para seleccionar a las encuestadoras de cara a su candidato presidencial, Marcelo Ebrard dio a conocer que hoy a las 11:00 hará un anuncio importante sobre lo que viene: la definición de quién va a encabezar a Morena el año que entra. Veremos; y

3.- DURA. Luisa María Alcalde se subió al tren del "no me vengan con el cuento de que la ley es la ley" y la ofensiva oficial contra el Poder Judicial, y en el Senado afirmó que "la visión o prejuicio de una sola persona que no fue electa, no puede imponerse a la de millones aquí representados". Y todo porque lo dice AMLO.

Nos vemos mañana, pero en privado.