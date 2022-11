"Inició la campaña presidencial", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Florestán

López Obrador arrancó ayer la campaña presidencial de 2024 al llamar a sus seguidores a votar parejo como convocaba de candidato hace cinco años.

El 3 de mayo de 2018, a casi dos meses de las elecciones del 1 de julio, participó en Tercer Grado y allí reiteró el llamado a darle no sólo la Presidencia de la República: "Aprovecho para invitar a la gente a que nos ayude y nos dé el voto parejo para que tengamos mayoría en el Congreso porque no es un voto por candidatos, es un voto por el cambio, cambio sí o cambio no; es un voto por la transformación que necesita México".

Ayer, a cuatro años y seis meses, lo volvió a hacer pero ahora como Presidente de la República y desde su palacio:

"Aprovecho para decirle a la gente, no sólo votes por el presidente o por la presidenta (sic) si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso. Nosotros ganamos la mayoría pero para llevar a cabo reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple. Entonces, tiene que ser una avalancha de votos, hay que votar por la transformación. Es lo más importante".

Y confirmó que era la presentación de su rol como jefe de campaña de su candidato(a), que aclaró: "Y lo digo ahora porque a lo mejor (sic) no lo voy a poder hablar de estas cosas cuando vengan las campañas".

Este llamado de López Obrador como jefe del Ejecutivo, insisto, es el mismo del que hacía hace cinco años.

La diferencia es que entonces era candidato y ahora es el Presidente de la República, lo que noto que le tiene sin cuidado.

RETALES

1.- CANDIDATO. Después de la derrota electoral en la Ciudad de México en 2021, donde Morena y López Obrador perdieron más de la mitad de las alcaldías, y luego de la marcha del domingo, por primera vez la jefatura de Gobierno parece estar más cerca de la oposición que del oficialismo. Pero el candidato será fundamental. Y ha comenzado a correr un nombre: Felipe Calderón;

2.- CALENDARIO. Está confirmado que el lunes 28, al día siguiente de la marcha de López Obrador a favor de López Obrador, las comisiones de la Cámara de Diputados dictaminarán su iniciativa constitucional de reforma político-electoral y el martes 29 la subirán al pleno para su discusión y votación. El voto de la bancada del PRI, que ya se le dio una vez, será determinante para su aprobación. Veremos; y

3.- HOMENAJE. En un reconocimiento a Carlos Payán, primer director financiero del Infonavit, con Jesús Silva Herzog, y fundador de La Jornada, el auditorio del nuevo edificio de esa institución llevará su nombre. La ceremonia está prevista para el día 9. El presidente López Obrador debería asistir por tantas cosas que vivieron. Pero igual se queda en su palacio. No le gusta mucho salir en la CDMX.

Nos vemos el martes, pero en privado.