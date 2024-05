"Incontinencia presidencial", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La ambición y el engaño es la brújula que los guía.

Florestán.

Cuando hoy estamos a siete días de que el próximo miércoles terminen las campañas y a diez de las elecciones del 2 de junio, debo apuntar que el presidente López Obrador perdió el límite de sus casillas tras el desplegado que casi trescientos intelectuales firmaron la víspera en apoyo de Xóchitl Gálvez, como si eso fuera un delito y él, el protagonista de este proceso sucesorio, como se ha asumido:

“Hay otro grupo, que son los seudointelectuales, que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta. Esos legitiman, con toda una retacería de seudoteorías, el porqué tiene que mantenerse el régimen. Se atreven a hablar de libertades, acuden a invocar la democracia y todos ellos al servicio del régimen, vendidos o alquilados, vividores al servicio del régimen de opresión; aparentemente académicos, estudiosos, pero nunca defienden al pueblo, son vasallos, son empleados serviles de la oligarquía en los países. Nosotros estamos viviendo tiempos excepcionales, momentos estelares en nuestra historia, porque están cayendo máscaras y todos los que simulaban se están descubriendo tal cual. Qué cosa tan importante ha sido el inicio de esta transformación, porque es una revolución de las consciencias, pero al mismo tiempo ha sacado a flote el clasismo, el racismo”, dijo.

Así su discurso al que ni siquiera Claudia Sheinbaum se metió y menos en ese tono para descalificar la carta de apoyo a su opositora.

No. para eso está López Obrador, el protagonista de esta sucesión presidencial en su irreprimible incontinencia y en lo suyo, las descalificaciones personales, no los argumentos, que no se le dan. En el primer párrafo se sirve con once calificativos, pero no desarma uno solo de sus planteamientos, como ha sido su personal estilo de gobernar que endurecerá, sin duda, en los cuatro meses y una semana que le quedan.

RETALES

1.- ENGAÑO. El Presidente insiste que en agosto México tendrá el mejor sistema de salud del mundo. Y eso es falso, porque no le da el tiempo y porque ha excluido a los nueve estados gobernados por la oposición que están fuera de su programa IMSS-Bienestar. Para él, el país son los 23 estados que gobiernan los suyos;

2.- EQUIPO. Los tres personajes más reconocidos del equipo que opera el plan de gobierno de Claudia Sheinbaum son Juan Ramón De la Fuente, que encabeza el proyecto, el doctor David Kershenobich y Julio Berdegué Sacristán, aunque tiene los lastres de Javier Corral y Arturo Zaldívar, que nada le aportan; y

3.- MUERTOS. El 22 de noviembre de 2018 López Obrador declaró a Azucena Uresti que bajaría el número de muertos a la mitad de los que le dejaron Enrique Peña Nieto, 156 mil y Felipe Calderón, 120 mil. Este fin de semana estaremos superando los 180 mil homicidios y terminaría en los 200 mil el 30 de septiembre.

Nos vemos mañana, pero en privado.