"Habrá debate en Morena", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Hagan su juego en la 4-T: optimismo irredento o fatalismo, igualmente irredento.

Florestán

Adán Augusto López Hernández me dijo que estaba dispuesto a participar en los debates entre precandidatos de Morena, que el lunes planteó Marcelo Ebrard, el martes aceptó Claudia Sheinbaum y ayer por la mañana respaldó el presidente López Obrador.

Al mediodía, en Radio Fórmula, me confirmó que está decidido a buscar esa candidatura presidencial. "Estoy anotado y en su momento participaré en el proceso de selección, en la encuesta".

-¿Y en el debate?

-Y en debate también, -me confirmó. "Es una propuesta sensata que quienes han declarado interés en la candidatura, puedan debatir. Es un ejercicio democrático. Y que lo hagamos de cara a los militantes, ante los ciudadanos, además de sano, fortalece al partido".

Sin embargo, al igual que Sheinbaum, estuvo en desacuerdo con la otra propuesta de Ebrard: dejar el cargo a más tardar en febrero.

La Jefa de Gobierno dijo que no, que después de la encuesta, y Adán Augusto me dijo que tampoco: "Tengo una responsabilidad y un compromiso con el Presidente de la República y me sujetaré a los términos de la Constitución y a lo que marca el estatuto de Morena", y recordó el rol del secretario de Gobernación: "Es el segundo en el rango de importancia del Ejecutivo, el instrumentador, el operador directo, el encargado de garantizar la gobernabilidad del país". Y si no se reconoció como jefe del gabinete, como antes, sí como su coordinador.

El punto es que habrá debates y eso enriquecerá a los precandidatos, a Morena y al proceso electoral.

Lástima que la oposición no tengan con quién hacerlos.

RETALES

1.- GOLPE. Tras la destitución del presidente Pedro Castillo de Perú, el Gobierno de México canceló la cumbre de la Alianza del Pacífico, el miércoles en Lima. Así lo anunció ayer Marcelo Ebrard quien al mediodía lamentaba los últimos acontecimientos en Perú y hacía votos por el respeto a la democracia. Más tarde confirmó los hechos y negó que hubieran bloqueado la Embajada de México para impedir el ingreso del expresidente;

2.- RESPALDOS. Dos horas antes, en la mañanera, López Obrador confirmaba su viaje a Lima, el martes. Por la tarde, culpó de la destitución de su amigo a los intereses de las élites económicas y políticas que han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Y expresó su apoyo a Cristina Fernández, diciendo que era víctima de una vileza antidemocrática del conservadurismo. Así la cercanía con su bloque; y

3.- COMIDA. EL jueves 15, en su último día hábil como presidente de la Corte, Arturo Zaldívar dará su informe y ha invitado a López Obrador a comer con el pleno. Nunca ha ido y, de hacerlo, ver si van todos los ministros a algunos de los cuales ha ofendido e insultado. Al sucesor de Zaldívar lo elegirán en la sesión del lunes 2 de enero, que presidirá el decano Luis María Aguilar.

Nos vemos mañana, pero en privado.