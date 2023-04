"Firmó la carta y escondió la mano", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Tienen un parámetro de mierda para lo que es el éxito ajeno.

Florestán.

El presidente López Obrador, ante los reclamos del Gobierno de Estados Unidos que acusa a su Gobierno de desidia en la lucha contra el fentanilo, escribió una carta al Presidente chino culpándolo de la introducción clandestina a México de fentanilo producido. Y le pidió que le informara dónde lo producen, en qué puertos y en qué barcos los cargan y dónde lo desembarcan en México y a qué destinatarios.

La carta la firmó con fecha del pasado día 22 y ayer le respondió no el Presidente chino sino una vocera de Relaciones Exteriores, lo que habla de niveles, quien dijo que su Gobierno no ha sido notificado por el de México de la incautación, aquí, de lo que llama precursores de fentanilo catalogados de China. Y respecto a Estados Unidos afirmó que ese es un problema completamente made in USA.

A esto no hubo ayer respuesta de México porque López Obrador se fue de vacaciones a su finca y canceló las mañaneras de ayer y hoy. Hasta el lunes.

Pero el Gobierno del presidente Joe Biden sí contestó a China y lo hizo a su mismo nivel burocrático, vía el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, que acusó al Gobierno de aquel país de la producción de los precursores con los que en México se hace el fentanilo que ha matado a más de cien mil estadounidenses.

Es decir, la carta que el Presidente de México envió al Presidente de China fue contestada por aquel Gobierno y por el de Estados Unidos mientras el remitente guarda silencio desde su finca en Palenque.

Creo que fue un error que él la firmara, teniendo a un canciller como Marcelo Ebrard que, quizá, ni enteró.

A ver si responde el lunes porque estamos en días de guardar.

RETALES

1.- SECUESTRADOS. Rosa Icela Rodríguez informó anoche la localización no sólo de las 23 personas secuestradas la madrugada del martes en Matehuala y que habían salido de Guanajuato, sino del otro grupo de 15. El reporte oficial dice que son migrantes. De ser así, el crimen organizado ha encontrado otra vía de tráfico de personas;

2.- NACIONALIZACIÓN. Iberdrola informó en España que acaba de hacer el mejor negocio de su vida al vender al Gobierno de México 80% de sus pasivos viejos y algunos en vías de envejecer en una operación récord por cinco mil 500 millones de euros que se encuadra en su estrategia de rotación de capital hacia el crecimiento, mientras aquí se celebra la nacionalización. Fue el mejor negocio en la vida; y

3.- CONFRONTACIÓN. A pesar de la operación oficial para evitar los debates en las campañas para el Gobierno del Estado de México, letales para su candidata Delfina Gómez, el instituto electoral de esa entidad acordó que habrá dos, lo que le dará ventaja a Alejandra del Moral y podrían ser decisivos para revertir la ventaja de la morenista. A ver si va.

Por vacaciones, nos vemos en unos días, pero en privado.