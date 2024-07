"El verdadero golpe que viene", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El que no es pendejo, entiende.

Florestán

Desde la mañanera de ayer, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se refirió por cuarta vez a la mayoría calificada que el régimen reclama para sí en el Congreso, pasando por encima de lo que marca la ley y que esa atribución es exclusiva del INE.

En la estrategia del gobierno, dar por hecho que cuenta ya con esa mayoría calificada, el INE no se ha pronunciado, solo lo han hecho el presidente de la República y su secretaria de Gobernación, como en los tiempos del peor priísmo, y acusar a los críticos de violar la Constitución, que, como me dijo ayer el doctor Diego Valadés, una opinión no viola la Constitución, eso solo sucede en los regímenes absolutistas, y que solo se transgrede cuando se actúa, no cuando se discute.

Para el doctor Valadés es improcedente otorgar plurinominales a Morena, Verde y PT, lo mismo que al PRI, PAN y PRD, porque todos incumplieron el mandato constitucional de señala que para tener acceso a los pluris, un partido debe haber postulado candidatos uninominales en al menos 200 de los 300 distritos electorales, lo que solo hizo Movimiento Ciudadano.

Y repitió al escenario planteado la víspera por Ciro Murayama de cómo es posible que la coalición del régimen, con el 55 por ciento de los votos, para la Cámara, logre el 75 por ciento los diputados, es decir, 375, y al grupo opositor con el 44 por ciento de los votos le den 25 por ciento de las curules, que equivalen a 125 legisladores, y concluyó que también se viola el principio de que todos los votos cuentas iguales.

Dicho todo lo anterior, y de lograr López Obrador, lo que ya da por descontado, se anula otro precepto esencial, el de recurrir decretos del Ejecutivo y leyes del Legislativo que violen la Constitución porque con esos números no tendrán los diputados ni los senadores, el 33 por ciento de las cámaras para presentar acciones de inconstitucionalidad, así que todo quedará en manos del Ejecutivo por sí mismo o por su mayoría legislativa.

Este es el otro golpe absolutista del que nadie habla y tras el que van.

RETALES

1.RELEVO.- Luisa María Alcalde calienta el brazo con el tema de la sobrerrepresentación y descalifica a sus críticos y carga contra la oposición, como si ya estuviera en el movimiento y no fuera la secretaria de Gobernación;

2. SALIDAS.- López Obrador dijo el martes que, en efecto, México tiene más homicidios que Estados Unidos, ayer sumaban 193 mil 216, pero en Estados Unidos tiene más muertos por consumo de drogas. Pero eso no resuelve nada. ¿O sí?; y

3.TIEMPOS.- AMLO se la voló ayer cuando leyó la postdata a la carta que escribió a Donald Trump donde le dice que sigue siendo presidente de México y que no me mande a la chingada antes de tiempo. Y tiene razón López Obrador: nada antes de tiempo; todo a su tiempo.

Nos vemos mañana, pero en privado.