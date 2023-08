"El tema es de empatía no de disculpas ni de chistes", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

No, no soy yo, que soy diferente, son ustedes.

Florestán.

El presidente López Obrador inició ayer, arrebatado, la mañanera sin que mediara pregunta alguna, en el punto que la había dejado el día anterior: en el mal chiste sobre los sordos con el que respondió a las preguntas de los reporteros sobre los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

"Antes de iniciar quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada. Tan es así, que por eso conté ese chiste.

"Y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día que me había burlado, toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo, yo no. No somos iguales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor de los demás y por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma.

"¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador. Una aspirante a la Presidencia, corrupta y, desde luego, los representes (sic) de los gobiernos neoliberales, de la oligarquía. Desde luego, el Reforma, Joaquín López-Dóriga, etcétera, etcétera. Y no tengo por qué ofrecer disculpas, porque sencillamente fue un invento".

Y no, Presidente, ya que me alude usted, como ha hecho en una de cada cinco de sus mañaneras, no se trata de ofrecer disculpas, sino de tener empatía con las víctimas y sus familiares cuando en su gobierno han desaparecido más de 43 mil personas y asesinado, al día de ayer, a 163 mil 325, lo que no es cuestión de disculpas, pero tampoco de chistes, como el del miércoles.

Eso es todo.

RETALES

1.- MISERABLES. Ayer, López Obrador envió a dos de sus lacayunos yutuberos a lanzarse una vez más contra este reportero. Ambos, mal leyendo los textos que les habían entregado, se sumaron a esa campaña presidencial de la que me ha hecho objeto a lo largo de su gobierno, con datos falsos y calumnias, entre ellos, uno de la acreditada firma de medios Hidalgo News;

2.- PÍO. El Presidente no dijo ni Pío de lo que su hermano del mismo nombre lo acusa en un mensaje que subió a redes, en el que atribuye a su gobierno la utilización de recursos públicos contra Marcelo Ebrard. Primero arregle los temas de su familia y luego los demás, porque de esto no ha dicho, insisto, ni Pío. Pío; y

3.- VENDIDOS. El SNTE, sindicato oficial de trabajadores de la educación, siempre ha estado al servicio del gobierno en turno, ya del PRI, PAN o ahora Morena. Ayer salió a pedir a los gobernadores que se han opuesto a la distribución de los libros de texto de la 4-T, que los entreguen, cuando lo suyo se limita a temas laborales y no educativos, que son facultad de la autoridad.

Nos vemos el martes, pero en privado.