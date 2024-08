"El Presidente no tiene quién le conteste", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Florestán.

Atrapado en el inesperado cepo de los últimos cuarenta días de gobierno, que nunca vio venir, el presidente López Obrador recurrió al voto de calidad de los cinco más ricos de México, a los que calificó como los más respetados, cuando no todos lo son, olvidando aquello de primero los pobres y pidiéndoles su opinión sobre la rechazada reforma al Poder Judicial y la sobrerrepresentación legislativa.

Y sí, cuando su reforma judicial cruza lo que nunca previó, el paro nacional de 55 mil trabajadores, incluidos magistrados de circuito y jueces de distrito más el temor de lo que dirá el “Mayo” Zambada, deja su legalidad en manos de los cinco más ricos de México para que se pronuncien sobre su constitucionalidad cuando hasta anoche lo habían ignorado con su silencio, lo que confirma que López Obrador no sólo no tiene quién le escriba, sino quién le conteste.

Esta petición a los cinco más ricos la hizo, dijo, porque el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), siempre tan condescendiente con él, fijó, por primera vez en este gobierno, una postura crítica al Presidente por lo que recurrió a los cinco: Carlos Slim, Germán Larrea, al que benefició como a nadie con la extensión de sus concesiones ferroviarias, Fernando Bailleres, que no existe, una señora cuyo destino es desconocido y Ricardo Salinas Pliego que fue el único que lo tomó en cuenta para mandarlo a volar.

Espero que los otros no lo des deñen sólo porque hoy le faltan 39 días de gobierno y en lo privado están contra su reforma y la sobrerrepresentación y tendrán que elegir entre el silencio o manifestarse sobre dicha reforma en la que, reitero, ninguno está de acuerdo, pero sólo se ha manifestado uno en medio del silencio de los otros.

Porque no veo a ninguno de los otros cuatro apoyando públicamente reforma y sobrerrepresentación legislativa.

O igual sí.

RETALES

1.- REACCIONES. En este tema de la reforma judicial, yo no me quedo con lo que ahora se destaca, el impacto en las finanzas públicas e inversión extranjera. Me amarro en el tema central: la impartición de una justicia a modo del gobierno lo que es, sin duda, injusticia;

2.- CORRAL. El encargado de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, presentó una denuncia ante la FGR por intento de detención ilegal de Javier Corral. El mismo Lara abrió una investigación contra el medio que, dijo, filtró la información. ¡Qué! ¿Ahora va a querer detener a Ciro Gómez Leyva por ganar la nota cuando no quiso investigar quién lo había mandado matar, por qué y para qué? y

3.- EXPRESO. Hoy se vota en comisiones la permanencia de la Guardia Nacional en la Sedena, cuando la Constitución hoy lo impide por reforma del mismo López Obrador en 2019 y mañana el dictamen que desaparece todos los organismos autónomos. Y eso que aún no empiezan del todo.

Nos vemos mañana, pero en privado.