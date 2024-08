"‘El Mayo’, arma de la casa blanca", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Confunden secretos con recuerdos.

Florestán

Nunca he creído en las coincidencias y menos cuando se trata de asuntos de política, financieros o de la delincuencia organizada y mucho menos cuanto ésta quiere coincidir con asuntos de gobierno y ni hablar de cuando está inmiscuido el de Estados Unidos y el de México.

No me quiero ir a antece dentes, no me da el espacio, pero sí a la actualidad cuando hoy veo el caso Mayo Zambada, el narcotraficante más buscado del mundo, responsable de miles de muertes violentas y de decenas de miles por su abasto de drogas que se extendió por todo el mundo, siempre intocable e intocado por los gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena, al que nunca nadie vio y jamás pisó una cárcel hasta que el pasado día 25 le cayó del cielo a unos agentes del FBI en un aeródromo de Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.

Y, de nuevo la coincidencia que rechazo: Allí ya lo esperaban agentes federales que lo detuvieron por primera vez en su vida y lo pusieron tras las rejas a la espera de ser presentado ante el juez Brian Cogan de la corte federal del distrito este de Nueva York, el mismo que llevó el caso García Luna.

En este escenario, El Mayo, mandó una primera advertencia de lo que está dispuesto de revelar, y al que le darán fe pública.

Pero no es solo el delincuente.

En realidad será lo que el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quieran decir a través de él contra los gobiernos de México, locales y federales, y sus funcionarios, de los presidentes de la República para abajo.

Y en esto no hay freno.

La única a salvo de esta estrategia de gobierno y del mismo narcotraficante, es Claudia Sheinbaum, todos los demás son objetivo de uno y otro, Washington y delincuente.

Y sea verdad o sea mentira se le dará como siempre, el nivel, le decía, de fe pública y lo que diga será verdad y letal.

Al tiempo, al breve tiempo.

RETALES

1. CONSUMATUM.- El Tribunal Electoral validó la victoria de Claudia Sheinbaum, lo que formalizará hoy. Y mañana, en sesión solemne le entregará el certificado de mayoría y hará la declaración formal como presidenta electa. De allí se irá al teatro Metropolitan para celebrarlo;

2. ANUNCIO.- Ayer dio a conocer que Alejandro Svarch Pérez, actual titular de COFEPRIS, será su director del programa IMSS-Bienestar, en relevo a Alejandro Calderón Alipi, que tras la desaparición del INSABI, donde era el jefe de compras de medicinas y equipo médicos, AMLO lo designó en ese cargo donde le quedan 47 días; y

3. FRANCISCANOS.- Lo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, no dijo el sábado en la visita del presidente a Culiacán, en medio de la primera dosis de revelaciones de Zambada, es cómo viajó ese mismo día 25 a Los Ángeles: en un Lear Jet privado de un empresario y en día laboral. Le digo mi rechazo a las coincidencias. Las que sean.

Nos vemos mañana, pero en privado.