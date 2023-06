"EL maximato que viene", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

En la vida no hay caminos sin peaje.

Florestán.

El presidente López Obrador organizó como una prioridad de su hoja de ruta política la sucesión presidencial, colocándose como eje y operador único.

Así, estableció los tiempos, las formas, los nombres, todo en aras de la prolongación de su proyecto y de su trascendencia histórica, como ha reiterado: primera transformación, la Independencia; segunda, la Reforma: tercera la Revolución y cuarta, la suya; y en personajes: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco Madero y él.

Y como todos sus antecesores, ha tenido como prioridad la sucesión que como todos los que lo antecedieron, la ve como una extensión de sí mismo, aunque siempre haya una duda en el fondo por lo que busca amarrar a su elegido, como Luis Echeverría, 1976, quiso encajonar a José Lopez Portillo, lazo del que se desató en cuanto pudo y lo mando de embajador a las islas Fiji.

Hoy Lopez Obrador no sólo designó a los seis, que en realidad son cuatro que en verdad son dos y quizá una, para que, como parte de su proyecto, recorran el país anunciando la buena nueva, los evangelios de Andrés Manuel, según el mismo Andrés Manuel, sino que ha establecido el cerco para el futuro, no sólo nombrará a quien lo suceda, también a quiénes lo encajonen: los coordinadores legislativos y al menos tres secretarios del gabinete empezando por Gobernación y Bienestar, que controla los programas sociales y, sobre todo a quien dirija su movimiento, Morena, que sin su fundador, él, no existe.

Veremos, en el breve tiempo si aislado en su finca de Palenque, puede manejar el gran freno de mano del próximo presidente, teniendo en cuenta que puede heredar la Presidencia pero no el liderazgo.

Y ese será el reto, porque si se va, como ha insistido, a La Chingada, desde allí no podrá conducir su movimiento ni a su sucesor ni lo que llama la consolidación de su cuarta transformación.

RETALES

1.- SILENCIO. Una y otra vez López Obrador ha dicho que está prohibido prohibir. Pero ayer prohibió que en su Amlofest del 1 de julio haya expresiones de apoyo o rechazo a sus precandidatos que han sido convocados pero no para el templete, sino para estar sentados abajo, desde donde, dice, que calladitos los verá más bonitos;

2.- HORARIO. Primer acto: AMLO deroga el horario de verano; segundo acto: estado de alerta por alto consumo de luz por el calor; tercer acto, el mismo AMLO dice qué hay que levantarse más temprano. ¿Cómo se llamó la obra? Para qué quitó el horario; y

3.- DATOS. El lunes el sector Salud informó de ocho muertos por la onda de calor. El martes Lopez Obrador lo negó y acusó, a quienes informamos, de amarillismo y ayer, miércoles, lo aceptó. Así como te digo una cosa te digo otra en los tiempos estelares de la 4-T.

Nos vemos mañana, pero en privado.