"El desdén presidencial", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Es criminal poner la ignorancia al servicio de la muerte.

Florestán

El uso político que el gobierno de la 4-T dio a la pandemia llevó a México a ser el tercer país a nivel mundial en muertes por Covid y el quinto por millón de habitantes.

Eso a pesar de que el 27 de abril de 2020 el presidente López Obrador decretó que ya la había aplanado, cuando aquella noche los contagios apenas llegaban a cinco mil 529 y las muertes a mil 434. Hoy los casos rebasan los siete millones y las defunciones las quinientas mil.

En su combate fue vital la labor del personal sanitario, público y privado, y se habló con toda justicia de los héroes, que por miles murieron en su afán de salvar a millones.

En este escenario de muerte generalizado, de uso político de la tragedia y de fracaso gubernamental, el presidente López Obrador se asió a un personaje que un día tendrá que rendir cuentas, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, que dio un uso ideológico al cataclismo pandémico.

En el desastre, se planteó, con toda justicia que al sector salud se le entregara de manea extraordinaria la más alta condecoración que el Estado mexicano otorga a un ciudadano: la medalla Belisario Domínguez, que el Presidente quiso que recibiera el mismo López-Gatell, lo que la oposición en el Senado le negó.

Ante este rechazo, le puso frío y después de dos años, el jueves, en una deslucida sesión y con la ausencia del Presidente de la República, en menos de cuarenta minutos el Senado entregó el reconocimiento al sector sanitario ¡a un alcalde de Chiapas!

Y todo porque no se la dieron a quien quería López Obrador que se la entregaran, a López-Gatell, que tampoco asistió.

Así las miserias en los tiempos estelares de la 4-T.

RETALES

1.- AJENOS. Cuando se reclamó a la Secretaría de Salud que hubiera dejado caducar cinco millones de vacunas anticovid, la respuesta la retrata: No hay problema. Es sólo 2.07% del total de las que compraron. Y ese no es el parámetro, la realidad es que cinco millones de mexicanos, y ese es el fondo que les vale, no fueron vacunados. Siempre esquivan. Algún día ya no podrán;

2.- ASUNTO. El secretario Luis Cresencio Sandoval comparecerá en el Senado en cuanto se promulgue la reforma constitucional que amplía a 2028 la participación militar en seguridad pública. Entonces responderá dudas, reproches y acusaciones de la oposición que no sé si estará tan abierta como el miércoles, cuando sabían no podría contestar, ni siquiera hablar; y

3.- DESTAPE. Tras una intensa operación de Alfredo del Mazo anoche se formalizó la candidatura priista de Alejandra del Moral al Gobierno del Estado de México para las elecciones de junio. Ahora tiene que ocuparse de la alianza que enfrente a la de Delfina Gómez, en aras de mantener ese santuario del priismo y mandar la gran señal para las presidenciales de 2024.

Nos vemos el martes, pero en privado.