"El 'Chapo': un saludo, dos versiones", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Todos los gobiernos han espiado y todos lo han negado. Este también.

Florestán

Ayer, y en relación a una foto que recuperé en el programa Joaquín, Marín, de Do Pingue del viernes en la que aparece el presidente López Obrador saludando a la mamá del "Chapo" Guzmán, el 29 de marzo de 2020 en la comunidad sinaloense de La Tuna, en Badiraguato, dijo:

"Una vez más les voy a contar lo del saludo a la mamá de Guzmán Loera. Estaba allí y me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loera que quería hablar conmigo porque me quería entregar una carta. Entonces le digo al que manejaba: espérate, me voy a bajar porque es una mujer mayor de edad, y me bajé y la saludé y me dijo: 'es que no permiten a mis hijas que lo vayan a ver allá', que eso era lo que decía en la carta. La saludé y me fui. La carta la entregué a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se la hicieran llegar a la Embajada y le dieron visa a una de las hermanas".

Esto que contó ayer no coincide del todo con lo que narró hace tres años, al día siguiente del encuentro en Badiraguato, el lunes 30 de marzo de 2020:

"Allí vive la señora y me bajé y la saludé, es una señora de 92 años, y me entregó una carta. Me dijo que no quería morir sin ver a su hijo, y me pide que yo ayude para que el Gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Y voy a hacer el trámite. Y creo que por razones humanitarias se le debería permitir ir. Lo haría por cualquier humano.

Entonces, son dos versiones de un mismo hecho. Hace tres años, que la mamá de Guzmán Loera le pidió una visa humanitaria para visitarlo en la cárcel y, la de ayer, que la petición era para que lo visitaran las hijas.

Hay tiempo entre una y otra versión, pero también memoria.

RETALES

1.- ATENTADO. Hoy se cumplen tres meses, 15 de diciembre de 2022, del atentado contra mi amigo querido Ciro Gómez Leyva, que salvó la vida de milagro. Al día siguiente, viernes 16 de diciembre, el Presidente garantizó que no habría impunidad. Hoy han corrido noventa días y no hay nada de quién, por qué y para qué lo mandó matar. Aquel crimen nos hizo más vulnerables a todos. Y mientras más pase el tiempo, esa vulnerabilidad se hará crítica;

2.- ACORDEÓN. Desde la designación del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros del INE, se sabía de la posibilidad de la trampa. Ahora, tras el examen, reconocen que dos aspirantes tuvieron acceso anticipado al examen. No pregunto cómo es posible eso, es obvio, sino quiénes se lo pasaron; y

3.- RAZÓN. En alguien tenía que caber la prudencia y ayer Adán Augusto López Hernández pidió a los diputados de Morena que pospongan la iniciativa que legaliza el cabotaje a líneas extranjeras en México. Y es que, de aprobarlo, sería la puntilla a las aerolíneas nacionales, en crisis por la incapacidad oficial de recuperar la categoría uno, perdida en mayo de 2021.

Nos vemos mañana, pero en privado.