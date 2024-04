"El aviso de AMLO a Claudia", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Florestán

Yo creo que el presidente López Obrador no atendió el debate del domingo porque el lunes, en Mazatlán, dijo que estuvo muy bien, bastante bien. ¡Requetebien!

Pero al escucharlo al día siguiente, martes, ya no. Me dio la impresión de que o no lo vio, no le prestó atención o alguno de los suyos le habló luego al oído, porque del requetebién, pasó al día siguiente, al reproche a su candidata, Claudia Sheinbaum, por no defender sus logros de gobierno.

“En toda la narrativa del debate -dijo- si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada.

“Y ¡Qué mal estamos en salud! sin reconocer absolutamente nada; ¡Qué mal en educación! ¡Qué mal en todo! Aun así no pudieron dejar mal lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa. Como si nosotros fuésemos iguales, si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción. Afortunadamente, aun cuando la mayoría de los medios están por entero entregados a la mentira, a la difamación, a la calumnia, tenemos esta conferencia mañanera que nos permite ejercer nuestro derecho de réplica. Y ahora, ¡miren lo que nos hacen!”.

¿Qué registró López Obrador a menos de seis meses de terminar su gobierno y 57 días de las elecciones que no le gustó? Pues que el domingo por la noche ya no fue el centro del universo, el eje de todas las conversaciones, el no va más de la política, el Mesías nacional, el Sol que nos ilumina.

Y por eso reclamó lo que no tenía por qué haber reclamado del debate cuando ya el espacio es para quien considera su sucesora, Claudia Sheinbaum y no para él, ya en el ocaso de su régimen, a lo que se resiste como todos sus antecesores.

Y eso que aún no llegamos al 1 de octubre, cuando de ganar, como hoy todo indica, Claudia Sheinbaum, tendrá que resolver su decisión con el ya entonces expresidente, y no la veo de pelele.

RETALES

1.- PENSIONES. Especialistas explicaron lo que el gobierno no ha hecho. Que la reforma que quieren hacer a las Afores es sobre los 40 mil millones de pesos que los mayores de 70 años no han reclamado y no por los 6.1 billones de pesos de 45 millones de trabajadores. De todos modos es una señal;

2.- RATING. También lo debe haber afectado que después de cuatro años de presumir cada jueves su segundo lugar mundial de popularidad, haya pasado al tercero desplazado nada menos que por Javier Milei; y

3.- FRENO. Y a iniciativa de López Obrador, el grupo parlamentario de Morena avanza un proyecto para que el Poder Judicial, en ninguna de sus instancias, pueda fallar contra obras de gobierno, lo que de aprobarse, será bateado por la Corte.

Nos vemos el martes, pero en privado.