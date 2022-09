"Ebrard levanta la mano (II)", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Londres.- En esta última parte de la entrevista con Marcelo Ebrard en la embajada de México en el Reino Unido, pareció no dejar espacio para buscar la candidatura presidencial por otro partido que no sea Morena ni con otro liderazgo que no sea López Obrador, a pesar de que hay quienes no lo ven en la primera línea de su sucesión donde ubican primero a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López Hernández.

-Yo quiero ganar la encuesta que Morena va a hacer y creo que la puedo ganar por lo que dicen las encuestas que conozco. Entonces no tendría por qué pensar en otra ruta. Soy parte del Gobierno, a Andrés lo he apoyado desde 1999 cuando era candidato a jefe de Gobierno. Entonces no tendría yo por qué pensar en otra ruta distinta que no sea Morena y López Obrador. –me respondió.

Cuando le pregunté si esto de ser precandidato altera la relación con la Jefa de Gobierno y con el Secretario de Gobernación, me dijo:

-Yo creo que se puede introducir un elemento de tensión que siempre va a haber porque estás en competencia. Pero hay que ser inteligentes y ver cuál es el límite que quieres y en la medida que vayas en un conflicto y eres más visible, pues te vas a convertir en un problema para el Presidente y eso no conviene a ninguno de los tres.

-¿Hablas de esto con el Presidente?

-Poco –reconoció- No he tenido muchas pláticas sobre este tema. Seguramente las tendremos en algún momento. No creo que sea su estilo. Aquí el que no entienda solito o solita, se va a equivocar.

-Esto, ¿no es para nuevos?

-¡No! –exclamó- Tienes que conocer cuáles son los ritmos, cuáles son los tiempos y cuáles son las reglas, porque el que corre mucho luego se tropieza. Esto no es de velocidad, esto es un maratón –terminó, insistiendo que lo ganará por Morena.

RETALES

1.- NADA. En el primer intento en el Senado no pasó el dictamen para extender de 2024 a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. El bloque de contención contuvo y, para evitar la derrota, Ricardo Monreal regresó el dictamen a las mismas comisiones que la víspera lo habían aprobado. Ahora tienen diez días para reponerlo y subirlo al pleno. A ver qué dice hoy AMLO;

2.- ERROR. El de quien haya enviado a un camarógrafo militar a grabar la sesión del pleno de Reforma. No era necesario. Tienen al canal del Congreso, no sé qué querían captar o qué querían significar. Como se vea, fue un error; y

3.- MURO. Ayer el Presidente justificó que su palacio lleve año y medio amurallado y culpó y descalificó a las feministas que, dijo, son las únicas que han llenado una vez el Zócalo en su contra. A ver Presidente, si dice que son mujeres y que fue una sola vez, ¿por qué blindarlo con cientos de vallas desde hace 18 meses? No entiendo la explicación, quizá porque no hay explicación buena para esto.

