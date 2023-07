"Ebrard: abrazos y también madrazos", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Sí, claro que hay espacios para negociar, siempre los hay. Pero ¿hay tiempo?

Florestán.

Marcelo Ebrard, en la carrera por la candidatura presidencial de Morena dio ayer un paso, por diferente a los otros aspirantes, importante: anunció un plan de seguridad mientras los científicos de palacio se sientan a elaborar el plan de gobierno 2024-2030 y sin la participación de ninguno de los precandidatos, como si fuera algo del actual gobierno y no del futuro.

El excanciller recordó que fue jefe de la policía en el gobierno capitalino del hoy Presidente y que es el único que tiene esa experiencia, y que la seguridad es la principal demanda, preocupación y exigencia que ha recogido en las tres semanas que tiene de recorridos y reuniones.

Y cuando coincidí en el punto y le mencioné que mañana se superarán los 160 mil homicidios dolosos, ayer llegaban a 159 mil 851, dijo que siendo eso grave, aún más lo es la falta de sanciones. Anotó una impunidad de casi 90%. Que en un estudio se reveló que apenas 12% recibía sentencia.

Cuando le pregunté si mantendría la premañanera de seguridad, contestó que sí y en cuanto al lema de abrazos y no balazos, cité mal la frase y ya estaba cambiando los balazos por los madrazos a lo que acotó: "Abrazos sí, y madrazos también. No se trata de aniquilarlos sino de someterlos y hacer valer la ley. Si no, ¿para qué la Guardia Nacional?".

Y así como él planteó su programa de seguridad, llamó a los otros precandidatos a hacer lo propio y luego sentarse a debatirlos para conocer las diferencias. Le recordé que no hay debates y propuso un conversatorio.

Le dije que de no ganar la encuesta lo veía como candidato de otro partido y me dijo que no; que él va a ganarla.

-Pero si no ganaras, hay un espacio abierto que es Movimiento Ciudadano -le dije.

-¡Voy a ganar! -reiteró. No creo que admitan a Claudia allá -ironizó.

RETALES

1.- INFIERNO. Ya desde el fin de semana ardía Chilpancingo con el asesinato de cinco personas y el incendio de varios taxis. Pero ayer llegó a un punto de violencia incontenible, cuando transportistas cerraron la autopista del Sol, retuvieron policías, se hicieron de dos transportes Rino, uno de la Guardia Nacional y otro de los estatales, marcharon con ellos por la carretera y los usaron como ariete para ingresar al palacio de gobierno. No hubo modo de contenerlos. Ahí están ciertos acuerdos electorales;

2.- OPOSICIÓN. Enrique Alfaro me reiteró ayer que no participa en la carrera presidencial y criticó a Dante Delgado por no sumarse a un frente opositor ciudadano, más allá de los dirigentes de partidos de oposición, a los que también señaló, y de la sociedad civil.

3.- CUENTAS. Dice el INE que va a revisar las cuentas de los precandidatos de Morena con los datos que el personal electoral recaba y que de no cuadrar, los multará. Pero ellos seguirán adelante.

Nos vemos mañana, pero en privado.