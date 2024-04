"Dispuesto a todo, hasta el golpe", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

No a la mano dura… Bueno, sólo a la de los delincuentes.

Florestán

El pasado día 14, Presidente, escribí: ¿A qué viene el golpe de Estado? Y hoy lo recupero porque usted no lo ha soltado: “El 6 de septiembre de 2006, el Tribunal Electoral declaró la validez de las elecciones presidenciales del 2 de julio y ganador a Felipe Calderón con el .56% de ventaja, lo que López Obrador siempre ha descalificado como un fraude. Los magistrados señalaron que la injerencia del presidente Vicente Fox había sido la irregularidad mayor del proceso.

“Estos comentarios se centraron en aquella declaración de que no había que cambiar de caballo a la mitad del río, que provocó el ¡cállate chachalaca! de López Obrador.

“Derivado de esa injerencia, en el gobierno de Calderón se aprobó la reforma de 2007 que estableció la prohibición constitucional a presidentes de intervenir de modo alguno en los procesos electorales.

“Y este es el freno que hoy no reconoce y viola López Obrador en el actual proceso sucesorio. “Ayer me notificaron que no hable nada del proceso electoral con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para utilizarlas en el momento de la calificación de la elección. “-¿Apuntan a anular la elección? -le preguntaron a modo, a lo que respondió que sí- Pues eso es lo que yo pienso que están tramando. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico desde el Poder Judicial?, se preguntó. “López Obrador volvió a cruzar otra línea: meter en la conversación el tema del golpe de Estado.

“Sabe que existe la garantía de las Fuerzas Armadas de que eso no ocurrirá. Entonces, ¿por qué lo sube en línea con sus intelectuales y moneros orgánicos que lo ampliarán?” Hoy agregó que como su futuro y el de la 4-T dependen de que Claudia Sheinbaum gane la Presidencia, está dispuesto a lo que sea.

Incluso provocar, como provoca todos los días y así lo adelantó, la anulación de las elecciones del 2 de junio si las cosas no le salieran como repite que le van a salir. Y por eso lo del golpe lo ha mencionado 174 veces, según SPIN, más de una vez de sus mil 308 mañaneras.

RETALES

1.- PLAZO. Faltan dos meses para las elecciones y Morena tiene problemas en Veracruz y en Morelos, en respuesta a la desastrosa gestión de sus gobernadores. Tiene perdidos Guanajuato, Morelos y Yucatán y, todo apunta, la Ciudad de México. Le quedan Chiapas, Tabasco y Puebla;

2.- DESCALABRO. Mal arrancó campaña Rocío Nahle cuando al dar una conferencia de prensa en el café La Parroquia, de Veracruz, fue abucheada y obligada a dejar el establecimiento. ¿Quién la llevó?; y

3.- AMIGOU. De ganar, ya no le tocará a AMLO la presidencia de su amigou Donald Trump. Pero le dejó mensaje: “No le voy a dar ni diez centavos de los 20 mil millones de dólares que pide para la migración”. Y como respuesta, el silencio, temeroso. Se vaya a molestar.

Nos vemos mañana, pero en privado.