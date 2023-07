"Discurso violento, hechos violentos", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Declaró que dejaría huella, y sí, dejará cuatro.

Florestán.

El presidente López Obrador, alterado, disparó ayer desde su paredón mañanero:

"En este difícil problema de la inseguridad y la violencia, nuestros adversarios ya algunos están fuera de sí. Estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima, están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la Presidencia, va a ser culpa mía, pero esto lo está diciendo López-Dóriga, la señora Pagés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari ¿Qué les decimos?, ahora estoy sintiendo una campaña fascista, de mucha maldad.

"Lo han estado repitiendo y me preocupa porque todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari, incluso López-Dóriga llegó a decir de que iba a ser (como) cuando el asesinato de Colosio, que le echaron la culpa a Salinas, eso llegó a decir. Mañana a ver si presentamos todo lo que han dicho esta semana. Es mucho muy irresponsable, porque es apostar a desestabilizar, es muy perverso. Vamos a dar un repaso de lo que han estado publicando, López-Dóriga por ejemplo.

"Es López-Dóriga, Aguilar Camín, Riva Palacio y lo que plantean todos ellos es gravísimo, pero es realmente muy perverso el adelantar lo que no quisiéramos(sic) que sucediera, el pronosticar(sic) que va a haber un crimen y que el presidente va a ser el responsable, es hasta enfermizo

"¿Por qué esa actitud golpista, perversa, de mala fe, inmoral? Eso no tiene nada que ver con la ética ni con los buenos ciudadanos, ya no hablemos de políticos, periodistas, con los seres humanos. Entonces sí hay necesidad de que la gente se entere de esto, de no ocultarlo".

Y anunció que hoy me pondría en su paredón mañanero.

Y yo, presidente: lo responsabilizo de lo me pueda suceder porque al discurso violento siguen los hechos violentos.

RETALES

1. CAMPAÑA.- Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, quiere ser jefa de gobierno y dice contar con el respaldo de Claudia Sheinbaum. Lo que sucede es que al igual que al candidato(a) presidencial, ese cargo lo decidirá López Obrador, y no ella. Es todo;

2. ¡ÉXITAZO!- Ayer repartió, con cargo al erario, diez gallinas ponedoras en el plan Huevos en Casa a mil 500 familias, igual que el año pasado, y dijo que con esas diez gallinas a mil 500 mujeres, logró una producción de cinco mil 337 huevos al día, es decir, tres huevos por cada diez gallinas, Muy ponedoras; y

3. IMPUNIDAD.- En Tamaulipas, de diciembre a julio, se han registrado más de cien ataques del crimen organizado a las fuerzas de seguridad, estatales, municipales y federales. Lo más grave, el día 3, el atentado a tiros contra el secretario de gobierno, Héctor Joel Villegas. Y pregunto: ¿Cuántos procesados? Ni uno.