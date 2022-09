"Del no, no y no, al sí, sí y sí. Fácil", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El 19 de noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente electo, tomaría posesión en trece días, asistió a Tercer Grado de Noticieros Televisa, tras presentar su propuesta de Guardia Nacional con perfil militar.

A mi turno le pregunté qué le había informado el gobierno saliente que le hizo cambiar lo que había dicho siempre, de que al llegar a la Presidencia regresaría al Ejército a los cuarteles, y se fue por el negacionismo.

-¡No, no, no y no! -me contestó. -Y te invito a que me lo pruebes. Nunca he dicho eso.

-¿Qué nunca ha dicho que el Ejército regresará a los cuarteles? -insistí.

-Me lo vas a encontrar -dijo condescendiente. -A lo mejor uno pero no. No. No lo van a encontrar.

-¿Nunca lo ha dicho?

-No. Por eso, me lo puedes probar. O sea, puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión, una o dos veces pero he sido muy cuidadoso en eso. Pero no. No lo he dicho.

-En los discursos públicos -terció Leopoldo Gómez.

-No. Tampoco. -Y me retó. -A ver, pruébalo -a lo que le dije que no me daba tiempo, el programa estaba por terminar. -No -insistió- en alguno de tus programas.

Pero fueron las benditas redes, que llama, las que se encargaron de documentarlo. A los pocos minutos inundaban el ciberespacio con sus declaraciones reiterando la vuelta de los militares a los cuarteles, que aquella noche negaba.

Ayer, en la mañanera, casi cuatro años después, reconoció que sí había pensado regresar el Ejército a los cuarteles, como sostuvo toda su vida de opositor, pero que por los niveles de violencia cambió de opinión que sí, es de sabios, dice la regla que como tal, siempre tiene una excepción.

RETALES

1.- CORTE. Tras dos días de fijar posiciones, a petición del ministro ponente de la abrogación de la Prisión Penal Oficiosa, Luis María Aguilar, el pleno de la Corte acordó llevar a mañana la votación que ratificará la validez de ese recurso, mientras Aguilar considera retirar su proyecto y replantearlo más adelante;

2.- DEFINIENDO. Miguel Ángel Osorio Chong marcó su distancia más lejana con Alejandro Moreno al desmarcar a su bancada en el Senado de la propuesta del PRI oficial para ampliar la presencia de la Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional hasta 2028, lo que hasta López Obrador celebró. Tras esta propuesta, Layda Sansores ya no subirá audios del presidente priista ni la Sección Instructora avanzará en su desafuero. ¡Ah! y de la alianza opositora, ni hablar: y

3.- ENGAÑO. Que no somos iguales, repite el Presidente en millones de spots, que anoche terminaron, pero sí lo son aunque lo nieguen. Y así lo documenta el regreso de Delfina Gómez al Senado mientras sigue como su candidata al Gobierno mexiquense, y su sucesora en la SEP no acierta a dar una respuesta académica. Es cierto, no son iguales, pero cómo se parecen.

Nos vemos mañana, pero en privado.