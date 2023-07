"Cuando un amigo, y otro y otro se van", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Florestán.

A la muerte de mi inolvidable compadre Ricardo Rocha, el pasado 4 de junio y de Talina Fernández, el 28, se fueron en tres semanas, anoche recibía la del estado terminal del querido Jorge Berry.

Y eso sacude cuando uno, a los 76 años, habla de generaciones de trabajo, risas, fiestas y vida, dolores y tristezas que por cercanas, eran propias y ve que los desenlaces cada día son más sensibles, más queridos, más cercanos, más llorados.

A Ricardo y Talina se nos adelantó hace años el más querido de todos, Fernando Alcalá, ser humano de novela, irrepetible, de las mil y una historias, de las mil y una vidas.

Todos comenzamos nuestra carrera en televisión con los también adelantados en todos los sentidos Jacobo Zabludovsky que a iniciativa de otro extraordinario, Emilio Azcárraga Milmo, nos abrió los noticieros de televisión a los reporteros, algo impensable en 1970, con 24 Horas.

Al equipo se unió una mujer extraordinaria, con clase, con ingenio, Talina y también Ricardo. Entonces se sumó Jorge.

Todos y más, bajo la guía de Jacobo que formó un memorable equipo de reporteros de los que hoy, más de medio siglo después, algunos seguimos en este cotidiano y extraordinario oficio y acordándonos de estas ausencias, y otras más, que tanto duelen.

Hoy, que por estadística y vida, la muerte se quiere acercar, valoro más la mía y extraño a los que me adelantaron y las de otros que tanto quiero.

Pero un día nos volveremos a reunir y a reír, y a brindar y darnos ese abrazo que siempre queda pendiente.

Espero que la muerte no tenga prisa porque nunca voy a estar listo para ella.

Mientras, gracias a la vida que, neta, me ha dado tanto que de no ser por mi familia, no entendería por qué.

RETALES

1.- PALO. La Corte rechazará hoy el proyecto de la ministra Loretta Ortiz para mantener al INAI en estado de coma. Ya están los seis votos para que ese instituto pueda sesionar con cuatro consejeros en lugar de los cinco para tener quórum. Este fallo será decisivo y marcará otra diferencia con López Obrador que mantiene al instituto en estado de coma, aunque ayer recomendara que lo consultaran para conocer, dijo, los negocios de Xóchitl Gálvez. Absurdo;

2.- DERECHO. El mismo Presidente, en una discusión en la mañanera con un reportero de Chiapas, invocó su derecho a disentir, que yo ejerzo todos los días y él critica y censura pero ahora reclama sólo para sí. La ley del embudo; y

3.- BOSTEZO. Hoy se cumplen 29 días de los setenta de las precampañas de los que López Obrador llama despectivamente "corcholatas", y sólo fue para ordenarles que bajaran sus espectaculares. Eso fue todo mientras esas precampañas transcurren entre el bostezo y la indiferencia. No aportan nada a la conversación ni al interés nacional. Se pierden en su sermón de la palabra presidencial.

Nos vemos mañana, pero en privado.