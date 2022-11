"Con el PRI, le valen Iglesia, oposición y marchas", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Hay bienes raíces y malas raíces. Son tiempos de éstas.

Florestán

Ayer hablé con el director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el padre Mario Ángel Flores, quien me confirmó todos los puntos críticos de ese colegiado a la reforma electoral del presidente López Obrador que cancela, me dijo, el proyecto autónomo y ciudadano del INE y la independencia del Tribunal Electoral para reafirmar su carácter faccioso y el control oficial de uno y otro.

A nombre de los obispos, el padre Flores denunció que su reforma es una amenaza al INE y convocó a todos a levantar la voz en su contra, pues pone en riesgo su autonomía, representa un agravio para la democracia y busca controlar la participación de la vida política en todos sus sentidos, denuncia que, me aseguró, es un deber y una responsabilidad moral de la Iglesia.

De remate dijo que lo que tenemos y que va funcionando bien en México, lo toca este Gobierno y lo pone de cabeza. "No queremos que eso pase con las elecciones libres y con la posibilidad de la alternancia que es lo que le da fuerza a una sociedad y rumbo a un país: el respeto a las instituciones, las leyes y la participación ciudadana".

En respuesta a este posicionamiento del Episcopado que López Obrador calificó de Iglesia, respondió que lo respetaba, aunque no.

Lo que pasa es que sabe que ni la Iglesia ni las marchas ni la oposición, ni todos juntos, modificarán su reforma electoral para la que sólo necesita los votos del PRI.

Y por eso dice que la respeta.

De ser algún riesgo, hubiera descalificado a los obispos, como es su método ante cualquier divergencia.

RETALES

1.- MARCHA. Cuando ayer en Radio Fórmula dije que no sabía quién convocaba la marcha del domingo contra esa reforma electoral, me llamaron Guadalupe Acosta, Carlos Navarrete y Claudio X. González, entre otros, para hablar del bloque que llama. En el caso de Claudio, con quien no hablo hace años, me dijo que él. Hoy lo buscaré porque, insisto, no comparto que un empresario o políticos del ayer sean los guías y convocantes del México de hoy;

2.- ENGAÑO. No sé quién le habrá tomado el pelo al Presidente, una vez más, y le dijo que ya está por resolverse la degradación de la aviación mexicana de mayo de 2021, lo que es falso. Primero, Presidente, la Agencia Federal De Aviación Civil tiene sus sistemas apagados hasta el 31 de diciembre, por el hackeo a la SICT y, segundo, es falso que la misión que se fue tenga la solución que usted, confiado, repite; y

3.- RECLAMO. Siete de los diez integrantes del Consejo Consultivo ciudadano de la CNDH se desmarcaron y reclamaron a Rosario Piedra, que, contra lo que mandata la Constitución, que violó, haya promovido una recomendación en apoyo de la reforma electoral del Presidente, entregada al régimen, los desoyó. Primero López Obrador, que la nombró.

Nos vemos mañana, pero en privado.