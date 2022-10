No Presidente, no. Yo no me enojo. Usted sí.

"No Presidente, no. Yo no me enojo. Usted sí.", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado Tiran la primera piedra, la segunda, la tercera y así hasta la lapidación. Florestán El presidente López Obrador tuvo una mala mañana ayer cuando al desacreditar el libro El Rey del Cash, de Elena Chávez, descargó contra periodistas lo suyo y leyó el poema de un diamante. Al denunciar un tuit de Carmen Aristegui con una foto de Tatiana Clouthier, el jueves, en el aeropuerto tras su renuncia, ordenó que lo subieran a su paredón mañanero. -¿El de López-Dóriga? -preguntó, solícito y provocador, Jesús Ramírez. -No -corrigió-. Es parecido, porque están así como actuando sincronizados, son bastantes… bastantes… -repitió buscando la palabra sin encontrarla hasta que le vino una- ¡Muy enojados! -¿Por qué están enojados, Presidente? -atizó uno de sus lacayos. -Por lo mismo, porque se está llevando a cabo la transformación. Sobre esto le digo una vez más, Presidente, que yo no estoy enojado, al contrario. Tengo salud, trabajo, familia y sueños. Soy feliz. Yo no me enojo, usted sí. Y eso de que Carmen, a la que respeto y yo estamos actuando sincronizados, le insto a que aclare en qué y lo pruebe. Pero siguió en lo del libro y volvió a recurrir a Ramírez. "¿Por qué no pones lo de (Rubén) Darío sobre el fango?", lo que hizo, claro, y él lo leyó, que no declamó: "Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero, aunque el diamante se encuentre todo de fango lleno El valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno". Y fue una mala elección porque ni sucio ni limpio es un diamante. Es un Presidente de izquierda de una República democrática. A lo mejor alguien pensó, ya ve cuando piensan en su palacio, que Darío hablaba de beisbol, que eso sí es lo suyo. Y no se enoje. RETALES 1.- STRIKE. Anoche, sin pasar a comisiones ni a tribuna, Morena presentó a través de la Gaceta Parlamentaria una iniciativa para que Sedena y Marina puedan obtener concesiones para operar líneas comerciales, lo que hoy la ley y los convenios internacionales impiden. Pero así en los tiempos estelares de la 4-T: lo que el Presidente piensa, se lo adivinan y promueven; 2.- ACCIÓN. Pues se reunieron 49 senadores de oposición para presentar una acción de inconstitucionalidad en la Corte que busca anular la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, como ya es oficial. Ahora los ministros tendrán que resolver y no echarlo a la fila; y 3.- ALIANZA. Es el mismo grupo de Sí por México con otro nombre. Unidos. Sus organizadores, los mismos, lo lanzaron ayer y dijeron que ante el fracaso del Gobierno la oposición se reunía para derrotarlo. El problema es que parten de un supuesto mañoso: fracaso del Gobierno, sí, pero el fracaso fue de su VxM. Y con los mismos y haciendo lo mismo terminarán haciendo lo mismo. Nada diferente, pues. ¡Ah! sí, el logo. Nos vemos mañana, pero en privado.



